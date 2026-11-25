San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- En las comunidades de San Juan del Río, las obras de agua potable y drenaje no se pagan solo con dinero público. Antonio Pérez Cabrera, director de la JAPAM, explicó que hay proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria que combinan recursos federales, estatales y municipales con aportaciones de los propios migrantes. «El migrante también le entra con estos apoyos», dijo.
Pérez Cabrera habló en representación del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, durante el arranque del Operativo Invierno 2026 del programa Heroínas y Héroes Paisanos, este miércoles en el municipio.
Atribuyó a esa participación parte del crecimiento de las comunidades, aunque no precisó montos, número de obras ni las localidades beneficiadas.
El agua, la petición más sensible
El funcionario contó que en los recorridos por colonias, barrios y comunidades han recibido muchas peticiones, y que el agua es «un tema muy sensible».
Dijo que el municipio ha trabajado con los gobiernos estatal y federal para dotar de infraestructura hidráulica a las comunidades.
San Juan del Río tiene 84 comunidades. Según Pérez Cabrera, en casi todas hay mujeres y hombres que se fueron al extranjero en busca de mejores oportunidades y siguen contribuyendo al desarrollo de su tierra y de sus familias. Esa aportación, subrayó, no se limita a lo económico.
El peso de las remesas
En el mismo acto, el titular del INM en Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves, señaló que las remesas sostienen gran parte de algunas comunidades en todos los municipios del país.
Samuel Mena Stadelman, representante de la Secretaría de Gobernación, añadió que cada mes llegan a México miles de millones de pesos enviados por connacionales en Estados Unidos.
El regidor Oscar Sandoval García, presidente de la Comisión de Atención a las Migraciones, dijo que el trabajo diario de los migrantes impulsa la economía de México y de Estados Unidos, donde, calculó, viven cerca de 42 millones de personas de origen mexicano.
El operativo invernal para paisanos estará vigente hasta el 8 de enero, con la participación de más de 40 dependencias de los tres órdenes de gobierno.