San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- El programa que nació hace 37 años para frenar las extorsiones de funcionarios contra los paisanos todavía no ha erradicado esas prácticas.
Lo reconoció Jorge Luis Montes Nieves, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Querétaro: «Quedan residuos todavía del pasado».
El funcionario lo dijo este miércoles, durante el arranque del Operativo Invierno 2026 del programa Heroínas y Héroes Paisanos en San Juan del Río, al explicar para qué existe el programa: que los connacionales que vuelven de Estados Unidos entren al país, permanezcan y regresen seguros, sin extorsiones de grupos delictivos ni maltratos de servidores públicos. La meta del gobierno federal, afirmó, es un «trato digno» y seguro.
Montes Nieves no precisó cuántas quejas se han presentado, en qué puntos ocurren los abusos ni qué dependencias están involucradas.
Nació por presión ciudadana
El titular del INM recordó que el programa no fue iniciativa del gobierno. En 1989, grupos de ciudadanos organizados exigieron atención a los maltratos, abusos y sobornos que sufrían al volver al país en invierno, primavera o verano.
Quienes los extorsionaban, subrayó, no eran solo delincuentes: «eran funcionarios del propio gobierno».
Esa presión derivó en un acuerdo publicado el 6 de abril de 1989 en el Diario Oficial de la Federación para mejorar la actuación de los servidores públicos en fronteras, aeropuertos y puertos marítimos. Desde entonces, el acompañamiento a los connacionales que regresan es una política permanente.
Más de 40 dependencias, hasta el 8 de enero
El operativo de este invierno estará vigente del 25 de noviembre al 8 de enero, con más de 40 dependencias de los tres órdenes de gobierno. Del INM participan el personal del aeropuerto y las áreas de trámites, archivo, jurídico y control y verificación migratoria. La enlace estatal del programa es Andrea Alejandra Cortés Herrera.
Las Fuerzas Armadas dan escolta y protección, y los Ángeles Verdes atienden incidentes en carretera. También acompañan el operativo las policías estatal y municipales, el Centro de Atención a Víctimas, las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Turismo, y la aduana de Querétaro.
Montes Nieves dijo que esta política responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del comisionado nacional del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y agradeció la colaboración del gobierno estatal que encabeza Mauricio Kuri.