San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional de Migración (INM) dio este miércoles en San Juan del Río el banderazo del Operativo Invierno 2026 de Heroínas y Héroes Paisanos. Hasta el 8 de enero, alrededor de 40 dependencias federales, estatales y municipales buscarán que las personas mexicanas que vuelven de Estados Unidos en esta temporada lleguen, permanezcan y regresen sin extorsiones ni malos tratos.

El regidor Oscar Sandoval García, presidente de la Comisión de Atención a las Migraciones, agradeció al INM que eligiera al municipio para el arranque oficial. Por su ubicación, explicó, San Juan del Río es la puerta de entrada al centro del país y un paso obligado para miles de familias.

El objetivo, dijo, es que los paisanos encuentren apoyo, confianza y trato digno desde que cruzan la frontera y durante todo su recorrido por carretera.

Segundo municipio con más deportados

Sandoval García citó cifras del INM: de enero a septiembre, San Juan del Río fue el segundo municipio de Querétaro con más connacionales deportados, con 294 casos. Solo lo supera la capital, con 834; en tercer lugar está Huimilpan, con 246.

El regidor recordó que en Estados Unidos viven cerca de 42 millones de personas de origen mexicano. Detrás de esa cifra, señaló, hay millones de historias de esfuerzo y de familias separadas por la distancia, por lo que el programa debe verse como una muestra de respeto y bienvenida, no como un simple trámite.

Un programa nacido de las quejas por extorsión

Jorge Luis Montes Nieves, titular de la oficina de representación del INM en Querétaro, recordó el origen del programa. En 1989, grupos de ciudadanos organizados pidieron al gobierno federal que actuara: al volver de Estados Unidos en invierno, primavera o verano, los paisanos sufrían maltratos y abusos, y funcionarios públicos les exigían sobornos.

A raíz de esas quejas, el 6 de abril de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para mejorar la actuación de los servidores públicos en fronteras, aeropuertos y puertos marítimos.

Un representante del Instituto Nacional de Migración interviene en el arranque del operativo invernal para paisanos. rotativo.com.mx

Casi cuatro décadas después, dijo Montes Nieves, el objetivo sigue siendo un ingreso, una estancia y un retorno seguros: que los paisanos no sean extorsionados ni por grupos delictivos ni por funcionarios.

Reconoció que todavía «quedan residuos del pasado» y aseguró que se trabaja para llegar a un trato digno y seguro, conforme a la política que marcan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el comisionado nacional del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El funcionario destacó que las remesas de los connacionales sostienen buena parte de las comunidades en todos los municipios del país, y reconoció el esfuerzo de quienes dejan a su familia para irse a trabajar a Estados Unidos.

Quiénes participan

Según Montes Nieves, el operativo solo funciona con la coordinación de los tres órdenes de gobierno; por ello agradeció la colaboración del gobernador Mauricio Kuri. Del INM participa personal de las áreas de aeropuerto, trámites, archivo, jurídico y control y verificación migratoria. La enlace estatal del programa es Andrea Alejandra Cortés Herrera.

Entre las corporaciones que colaboran mencionó a las Fuerzas Armadas, que dan escolta y protección; a la Policía Estatal y a las policías municipales; a los Ángeles Verdes, que atienden incidentes en carretera; a las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Turismo; al Centro de Atención a Víctimas y a la aduana de Querétaro.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno dan el banderazo del Operativo Invierno 2026 de Heroínas y Héroes Paisanos en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Samuel Mena Stadelman, representante de la Secretaría de Gobernación, advirtió que los paisanos atraviesan una «situación muy, muy difícil» en Estados Unidos y que por eso deben ser recibidos en México con todas las facilidades. Recordó que los migrantes envían cada mes miles de millones de pesos al país.

Remesas que se convierten en obras de agua

En representación del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, habló Toño Pérez Cabrera, director de la JAPAM. Para él, la aportación de los migrantes va más allá del dinero: en las 84 comunidades del municipio, afirmó, casi todas las familias conocen a mujeres y hombres que se fueron al extranjero y siguen contribuyendo al desarrollo de su tierra.

Puso como ejemplo las obras de agua. Hay proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria que se pagan con recursos federales, estatales y municipales, más una parte que ponen los propios migrantes; gracias a ello, dijo, esas comunidades están creciendo.

Al banderazo asistieron también la representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Querétaro, un representante de la 17 Zona Militar, la gerente estatal de Financiera para el Bienestar y mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y de la Policía Municipal de San Juan del Río. El acto cerró con la salida de las unidades que participan en el operativo.