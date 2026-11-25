San Antonio Huitepec, Oaxaca, 25 de noviembre de 2026.- Un juez condenó a 29 años de prisión a Rubén H.J., también identificado como Rubén H.M., por la tentativa de feminicidio contra su madre, a quien hirió en la cabeza con un machete dentro de su casa.

Según el expediente penal, la agresión empezó cuando ella le pidió que dejara de fumar.

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025 en este municipio de los Valles Centrales. La mujer estaba en su domicilio con su hijo cuando le hizo la petición; a partir de ese momento, él comenzó a golpearla hasta derribarla.

Después intentó atacarla con una barreta, pero ella se defendió. Luego la hirió en la cabeza con el machete. El ataque terminó cuando otra persona llegó a la vivienda y le quitó el arma; el agresor huyó del lugar.

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales investigó el caso y reunió las pruebas que permitieron detener al hombre y presentarlo ante un juez. En la audiencia, el juzgador valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía y dictó la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, le impuso una multa y el pago de la reparación del daño. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que dio a conocer la sentencia, no precisó los montos.