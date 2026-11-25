Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- Un automóvil gris terminó con el toldo sobre el pavimento en los laterales de Paseo 5 de Febrero, y cuando llegó el personal de Bomberos Querétaro una persona seguía en su interior.
La maniobra se hizo en dos tiempos. Primero, los bomberos estabilizaron el vehículo volcado; ya asegurado, sacaron a la persona de manera segura.
Unidades de emergencia en el lugar de la volcadura, en los laterales de Paseo 5 de Febrero.Bomberos Querétaro
Una vez fuera, recibió valoración y atención médica en el mismo lugar, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
Junto al auto se concentraron una ambulancia, un camión de bomberos y una patrulla con elementos policiales.
Hasta el momento no se ha informado qué provocó la volcadura ni cuál es el estado de salud de la persona atendida. Tampoco se sabe si fue necesario trasladarla a un hospital.