San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.— Un reporte al 9-1-1 y las cámaras de videovigilancia permitieron que policías municipales de San Juan del Río y elementos de la Guardia Nacional frenaran un tractocamión con dos cisternas reportado como robado. Su conductor intentó huir y fue detenido metros adelante.

La llamada de emergencia alertó del robo y señaló que la unidad circulaba por la autopista de la carretera federal 57, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Con ese dato, el monitoreo de las cámaras localizó el vehículo. Agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional, corporación federal, le marcaron el alto.

Policías municipales y Guardia Nacional junto al tractocamión asegurado en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río

Según la SSPM, el conductor detuvo el tractocamión, pero después intentó escapar. Los agentes lo alcanzaron a unos metros.

Tras leerle sus derechos, lo trasladaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de robo de autotransporte del servicio público federal.

La corporación no informó la hora ni el punto de la carretera donde ocurrió la detención. Corresponde a la FGR determinar la situación jurídica del detenido.