San Juan del Río, 25 Nov 2026.- Una aguililla de alas anchas, especie migratoria que pocas veces se deja ver en el municipio, se estrelló contra un edificio de la colonia Loma Alta y salió del percance con apenas un ligero golpe en el pico.
Un ciudadano encontró al ave después del impacto, la resguardó y avisó a las autoridades municipales. Personal de la Dirección de Cuidado Animal acudió por el ejemplar y lo llevó con un especialista, cuya revisión descartó lesiones graves.
De acuerdo con la dependencia, la aguililla recibió hidratación y alimento para posteriormente ser liberada.
La Dirección de Cuidado Animal agradeció a quienes reportan estos casos y actúan con responsabilidad. Consideró que la participación ciudadana es fundamental para proteger la fauna silvestre del municipio.