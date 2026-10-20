Rescatan tapacaminos de local comercial en San Juan del Río

Tras recibir hidratación, alimento y una valoración de salud, el ejemplar fue liberado en su hábitat al encontrarse en óptimas condiciones.

Tapacaminos tucuchillo de plumaje pardo jaspeado y collar ocre en la nuca, sostenido con guantes de látex durante su atención en San Juan del Río, con una jeringa graduada en primer plano.

El tapacaminos tucuchillo recibió hidratación y alimento después de ser capturado dentro de un local comercial de la colonia San Isidro, en San Juan del Río.

Dirección de Cuidado Animal de San Juan del Río
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Cuidado Animal de San Juan del Río capturó de manera segura a un tapacaminos tucuchillo que se encontraba dentro de un local comercial de la colonia San Isidro y, después de valorar su estado de salud, lo liberó en su hábitat.

La intervención comenzó con un reporte sobre la presencia del ave en el interior del negocio. A partir de ese aviso, el personal de la dependencia acudió al lugar para atender el caso.

La captura se realizó sin lastimar al ejemplar.

De acuerdo con la Dirección de Cuidado Animal, se trata de un tapacaminos tucuchillo, una de las tres especies de tapacaminos que habitan en el municipio.

Una vez bajo resguardo, el ave recibió hidratación y alimento. El personal también le practicó una valoración para verificar sus condiciones de salud antes de decidir su destino.

La revisión arrojó que el ejemplar se encontraba en óptimas condiciones. Por ello, fue puesto en libertad en su hábitat.

La dependencia recordó que la fauna silvestre forma parte de la riqueza natural del municipio y que su protección pasa también por la forma en que la población reacciona al encontrar un ejemplar fuera de su entorno.

Si una persona se topa con un animal silvestre en una situación similar, la indicación es evitar lastimarlo o manipularlo.

En lugar de intervenir de forma directa, lo que corresponde es reportarlo a las autoridades correspondientes, como ocurrió con el aviso que permitió atender a este tapacaminos en la colonia San Isidro.

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