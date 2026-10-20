San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Cuidado Animal de San Juan del Río capturó de manera segura a un tapacaminos tucuchillo que se encontraba dentro de un local comercial de la colonia San Isidro y, después de valorar su estado de salud, lo liberó en su hábitat.
La intervención comenzó con un reporte sobre la presencia del ave en el interior del negocio. A partir de ese aviso, el personal de la dependencia acudió al lugar para atender el caso.
La captura se realizó sin lastimar al ejemplar.
De acuerdo con la Dirección de Cuidado Animal, se trata de un tapacaminos tucuchillo, una de las tres especies de tapacaminos que habitan en el municipio.
Una vez bajo resguardo, el ave recibió hidratación y alimento. El personal también le practicó una valoración para verificar sus condiciones de salud antes de decidir su destino.
La revisión arrojó que el ejemplar se encontraba en óptimas condiciones. Por ello, fue puesto en libertad en su hábitat.
La dependencia recordó que la fauna silvestre forma parte de la riqueza natural del municipio y que su protección pasa también por la forma en que la población reacciona al encontrar un ejemplar fuera de su entorno.
Si una persona se topa con un animal silvestre en una situación similar, la indicación es evitar lastimarlo o manipularlo.
En lugar de intervenir de forma directa, lo que corresponde es reportarlo a las autoridades correspondientes, como ocurrió con el aviso que permitió atender a este tapacaminos en la colonia San Isidro.