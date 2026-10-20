Lluvias intensas en Veracruz y frío por masa polar en México

Tabasco, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias muy fuertes, mientras la Mesa del Norte y la Mesa Central registrarán ambiente frío a muy frío por la mañana y la noche.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con los sistemas meteorológicos que influyen en el clima de México el 20 de octubre de 2026, entre ellos el frente frío número 2 y la masa de aire polar.

El frente frío número 2, una masa de aire polar y los remanentes de Trudy figuran entre los sistemas que influyen en el clima del país, según el pronóstico de la Conagua.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) / Conagua
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 20, 2026
Mariana Torres García

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México, 20 de octubre de 2026.- Veracruz tendrá lluvias puntuales intensas y la Mesa del Norte y la Mesa Central registrarán ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En el sureste, las lluvias puntuales muy fuertes se concentrarán en Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Para Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el pronóstico prevé chubascos.

El resto del país tampoco quedará seco.

Los estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro tendrán chubascos y lluvias fuertes, por lo que la precipitación alcanzará prácticamente todas las regiones del territorio nacional a lo largo de la jornada.

En el litoral, el SMN prevé viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, zonas donde la condición del mar afecta a quienes navegan o realizan actividades costeras.

El descenso de temperatura tendrá horario definido: el ambiente frío a muy frío se presentará durante la mañana y la noche en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, los dos momentos del día en que quienes salen temprano o regresan tarde resentirán el frío.

Detrás de estas condiciones operan varios sistemas a la vez. El reporte de la Conagua enumera el frente frío número 2, un canal de baja presión, una masa de aire polar, canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad.

A ellos se suman los remanentes de Trudy, ubicados en el océano Pacífico frente a las costas del occidente del país, y dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas: una en el Pacífico, frente a Centroamérica, con 90 por ciento, y otra en el océano Atlántico, al este de la península de Florida, con 40 por ciento.

El pronóstico corresponde al mapa de sistemas meteorológicos número 585 del SMN, emitido a las 06:00 horas.

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