Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El recinto Legislativo del estado de Querétaro fue sede del conversatorio “Violencia contra las mujeres”, que se inscribe en los trabajos de la diputada Ginna Guzmán sobre las violencias que enfrentan las mujeres en sus actividades cotidianas, informó su oficina.
Participó Consuelo Rosillo Garfias, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, capítulo Querétaro.
La acompañó la secretaria general de la organización, la psicóloga Adriana Meza Espinosa.
El espacio de diálogo tuvo como propósito contribuir a la visibilización de las violencias que viven las mujeres.
Entre sus objetivos estuvo destacar la importancia de escuchar las voces de las mujeres y reconocer sus experiencias.
El conversatorio también buscó fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento.
Con este conversatorio, la diputada Guzmán continúa los trabajos encaminados a colocar en la agenda pública las violencias que afectan a las mujeres.
Su oficina subrayó la necesidad de dejar de normalizar esas violencias en la vida cotidiana.
Al fondo del escenario se colocó una lona con el título del conversatorio, la frase “Calladita no me veo más bonita” y los logotipos de Ginna Guzmán y de la LXI Legislatura de Querétaro.