Ginna Guzmán realiza conversatorio sobre violencia en Querétaro

El encuentro contó con la presidenta y la secretaria general de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, capítulo Querétaro.

Cuatro personas sentadas en el panel del conversatorio frente a una lona con el título del evento

Participaron la presidenta y la secretaria general de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, capítulo Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El recinto Legislativo del estado de Querétaro fue sede del conversatorio “Violencia contra las mujeres”, que se inscribe en los trabajos de la diputada Ginna Guzmán sobre las violencias que enfrentan las mujeres en sus actividades cotidianas, informó su oficina.

Participó Consuelo Rosillo Garfias, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, capítulo Querétaro.

La acompañó la secretaria general de la organización, la psicóloga Adriana Meza Espinosa.

El espacio de diálogo tuvo como propósito contribuir a la visibilización de las violencias que viven las mujeres.

Entre sus objetivos estuvo destacar la importancia de escuchar las voces de las mujeres y reconocer sus experiencias.

El conversatorio también buscó fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento.

Con este conversatorio, la diputada Guzmán continúa los trabajos encaminados a colocar en la agenda pública las violencias que afectan a las mujeres.

Su oficina subrayó la necesidad de dejar de normalizar esas violencias en la vida cotidiana.

Al fondo del escenario se colocó una lona con el título del conversatorio, la frase “Calladita no me veo más bonita” y los logotipos de Ginna Guzmán y de la LXI Legislatura de Querétaro.

legislatura violencia de género gobierno

Reciente

Mujer sonriente junto a fotografía enmarcada y escalera de madera, imagen de apoyo de la elección de rectoría de la UAQ
Querétaro

Silvia Amaya Llano es reelecta rectora de la UAQ en Querétaro

Ganó 13 facultades con el voto docente y nueve con el estudiantil, además de 44 votos en el H. Consejo Universitario, informó la UAQ.

Funcionarias de SECTUR y USEBEQ muestran el convenio firmado junto a una alumna, frente a un letrero de Firma de Convenio SECTUR-USEBEQ
Querétaro

SECTUR y USEBEQ firman convenio de cultura turística en Querétaro

El convenio fortalece el programa Fomento a la Cultura Turística, con más de 15 años de trayectoria, en escuelas de educación básica del estado.

Estudiantes con trofeos de primer y segundo lugar junto al Fiscal General de Querétaro, en la competencia de litigio oral
Querétaro

Fiscalía de Querétaro impulsa talento de futuros litigantes

El Fiscal General felicitó a los equipos del podio, encabezado por el Tecnológico de Monterrey, y los invitó a construir su carrera en la institución.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, habla desde un podio durante el anuncio del cierre del caso de fraude en créditos a docentes en Querétaro.
Querétaro

Concluye en Querétaro caso de fraude a 370 docentes: USEBEQ

La resolución fue posible gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, destacó la Coordinadora General de la USEBEQ.