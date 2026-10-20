Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Un hombre identificado como Alejandro “N”, requerido por un juez de la Ciudad de México por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, fue detenido en territorio queretano y entregado a agentes de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, dentro de la causa judicial correspondiente. El mandamiento lo señala bajo la hipótesis de posesión simple.
Con esa orden en mano, las autoridades capitalinas pidieron a la fiscalía queretana su colaboración para localizar y detener a Alejandro “N” en el estado.
La petición fue atendida por personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Narcomenudeo de la Fiscalía de Querétaro.
En el cumplimiento de la orden, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro brindaron acompañamiento operativo a agentes investigadores de la Ciudad de México, como parte de las acciones de Sinergia Regional, el esquema de coordinación entre ambas fiscalías.
Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, el detenido fue entregado formalmente a los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El traslado quedó a cargo de ellos.
Corresponderá a esos agentes ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, instancia que definirá su situación jurídica dentro de la causa abierta en la capital.
La Fiscalía de Querétaro precisó que la detención se inscribe en la coordinación permanente entre fiscalías, que incluye el intercambio de información y la colaboración operativa para cumplir mandatos judiciales en distintas entidades del país.