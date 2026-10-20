Detienen en Querétaro a hombre requerido en CDMX por narcomenudeo

Alejandro “N” fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lo pondrá a disposición del juez que lo requiere.

Hombre con el rostro difuminado, custodiado por un agente con chamarra de la Policía de Investigación y un elemento con chaleco de Sinergia, tras su detención en Querétaro por una orden de aprehensión de la Ciudad de México por narcomenudeo.

Alejandro “N” fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lo pondrá a disposición del juez que lo requiere por narcomenudeo. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 20, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Un hombre identificado como Alejandro “N”, requerido por un juez de la Ciudad de México por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, fue detenido en territorio queretano y entregado a agentes de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, dentro de la causa judicial correspondiente. El mandamiento lo señala bajo la hipótesis de posesión simple.

Con esa orden en mano, las autoridades capitalinas pidieron a la fiscalía queretana su colaboración para localizar y detener a Alejandro “N” en el estado.

La petición fue atendida por personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Narcomenudeo de la Fiscalía de Querétaro.

En el cumplimiento de la orden, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro brindaron acompañamiento operativo a agentes investigadores de la Ciudad de México, como parte de las acciones de Sinergia Regional, el esquema de coordinación entre ambas fiscalías.

Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, el detenido fue entregado formalmente a los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El traslado quedó a cargo de ellos.

Corresponderá a esos agentes ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, instancia que definirá su situación jurídica dentro de la causa abierta en la capital.

La Fiscalía de Querétaro precisó que la detención se inscribe en la coordinación permanente entre fiscalías, que incluye el intercambio de información y la colaboración operativa para cumplir mandatos judiciales en distintas entidades del país.

seguridad criminalidad sucesos

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