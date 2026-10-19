Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La zona metropolitana de Querétaro tendrá bajas probabilidades de lluvia ligera hasta el miércoles, mientras que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días por el frente frío número 2, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

“En la zona metropolitana de aquí al miércoles tenemos bajas probabilidades de lluvia ligera y sin lluvia para el resto del estado”, explicó.

En la zona serrana, en cambio, se esperan precipitaciones ligeras de miércoles a viernes.

Hacia el jueves podría registrarse un ligero incremento de las temperaturas, una vez que disminuya la influencia de la masa polar.

Amaya Torres señaló que el ingreso del frente frío número 3 obliga a mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará publicando información actualizada en sus redes sociales para alertar a la población sobre cualquier cambio en el pronóstico.