Frío seguirá en Querétaro, con baja probabilidad de lluvia

Protección Civil no pronostica lluvia en el resto del estado y prevé precipitaciones ligeras en la sierra de miércoles a viernes.

Carretera cubierta por niebla densa en Querétaro, estado con bajas temperaturas por el frente frío

Las bajas temperaturas continuarán en Querétaro durante los próximos días; en la zona metropolitana hay bajas probabilidades de lluvia ligera y en la zona serrana se esperan precipitaciones ligeras, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 19, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La zona metropolitana de Querétaro tendrá bajas probabilidades de lluvia ligera hasta el miércoles, mientras que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días por el frente frío número 2, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

“En la zona metropolitana de aquí al miércoles tenemos bajas probabilidades de lluvia ligera y sin lluvia para el resto del estado”, explicó.

En la zona serrana, en cambio, se esperan precipitaciones ligeras de miércoles a viernes.

Hacia el jueves podría registrarse un ligero incremento de las temperaturas, una vez que disminuya la influencia de la masa polar.

Amaya Torres señaló que el ingreso del frente frío número 3 obliga a mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará publicando información actualizada en sus redes sociales para alertar a la población sobre cualquier cambio en el pronóstico.

clima lluvias frente frío

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