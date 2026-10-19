Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Secretaría del Trabajo del estado capacitó a 680 mujeres para desempeñarse como operadoras de transporte, de las cuales entre 50 y 70% fue vinculada al sistema de transporte público QroBus, estimó la titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo.

“En la Secretaría del Trabajo capacitamos 680 mujeres, casi 700 alcanzamos”, señaló la funcionaria. La proporción de vinculación la planteó como una estimación propia: “yo diría que por lo menos entre el 50 y 70 por ciento, al transporte público”.

En un primer momento, las mujeres capacitadas se incorporaban principalmente a QroBus. Una vez atendida esa demanda, la estrategia se extendió a las empresas privadas que requieren personal operativo, explicó San Martín Castillo.

El programa de formación continúa vigente y ahora se orienta también al sector privado mediante el esquema de Becas para la Formación de Talento, con el objetivo de atender las necesidades de contratación de las empresas transportistas.

La capacitación depende de las vacantes disponibles en cada empresa. El programa de becas contempla un mínimo de dos participantes y no establece un límite máximo.

Cuando las beneficiarias son mujeres, la Secretaría del Trabajo ofrece un apoyo adicional de mil pesos para el cuidado infantil, con la finalidad de facilitar su incorporación al mercado laboral.