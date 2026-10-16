San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal inauguró en las instalaciones de Ciudad Vive Oriente el Lactario “Un Espacio que Abraza la Maternidad”, un lugar gratuito para que las mujeres que amamantan o que dan fórmula a sus hijos cuenten con un espacio digno, seguro, accesible y adecuado.
Para utilizarlo no hace falta ningún trámite previo: las mujeres solo necesitan presentarse y solicitar el acceso, detalló la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, dependencia a cargo de la apertura.
El espacio se suma a otros dos lactarios que ya están instalados y en funcionamiento, uno en la Secretaría de la Mujer y otro en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI). Los tres son gratuitos.
Ortiz Monroy describió el nuevo lactario como un espacio “cómodo, higiénico”, pensado para mujeres que están en etapa de lactancia, “ya sea dando pecho o ya sea a través de fórmula”.
La funcionaria se detuvo en esa segunda opción. “A veces satanizamos un poco el hecho de que las mujeres decidan dar fórmula y está bien en cuestión de maternidad y muchas cuestiones que son decisiones personales. Entonces, este espacio es para ellas”, puntualizó.
El espacio busca que las mujeres ejerzan su derecho a la lactancia en condiciones dignas y seguras. rotativo.com.mx
El Gobierno Municipal, presidido por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, planteó el lactario como una vía para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la lactancia en condiciones adecuadas.
El secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña, enfatizó que el Gobierno Municipal tiene presente que, cuando se apoya a las mujeres, se apoya a toda la familia. Con ese argumento reconoció a quienes participaron en la apertura del lugar.
A la inauguración asistieron la coordinadora de Promoción y Fomento a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Alin Chimalma Elizalde Ollin, y el responsable del Programa de Salud Reproductiva de esa misma jurisdicción, Gustavo Alejandro Méndez Mendoza.
También estuvieron integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal, enlaces púrpura y usuarias de la Secretaría de la Mujer.