San Juan del Río abre tercer lactario gratuito para mujeres

Con este espacio, el Gobierno Municipal suma tres lactarios en funcionamiento; las mujeres que amamantan o dan fórmula solo deben presentarse y pedir el acceso.

Seis personas posan de pie sobre un templete frente a un público sentado, con un fondo que dice “Lactario”.

El lactario se suma a otros dos que operan en la Secretaría de la Mujer y en el CRI.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal inauguró en las instalaciones de Ciudad Vive Oriente el Lactario “Un Espacio que Abraza la Maternidad”, un lugar gratuito para que las mujeres que amamantan o que dan fórmula a sus hijos cuenten con un espacio digno, seguro, accesible y adecuado.

Para utilizarlo no hace falta ningún trámite previo: las mujeres solo necesitan presentarse y solicitar el acceso, detalló la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, dependencia a cargo de la apertura.

El espacio se suma a otros dos lactarios que ya están instalados y en funcionamiento, uno en la Secretaría de la Mujer y otro en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI). Los tres son gratuitos.

Ortiz Monroy describió el nuevo lactario como un espacio “cómodo, higiénico”, pensado para mujeres que están en etapa de lactancia, “ya sea dando pecho o ya sea a través de fórmula”.

La funcionaria se detuvo en esa segunda opción. “A veces satanizamos un poco el hecho de que las mujeres decidan dar fórmula y está bien en cuestión de maternidad y muchas cuestiones que son decisiones personales. Entonces, este espacio es para ellas”, puntualizó.

Mujer sonr\u00ede con un beb\u00e9 en brazos junto a un cartel del lactario de la Secretar\u00eda de la Mujer. El espacio busca que las mujeres ejerzan su derecho a la lactancia en condiciones dignas y seguras. rotativo.com.mx

El Gobierno Municipal, presidido por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, planteó el lactario como una vía para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la lactancia en condiciones adecuadas.

El secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña, enfatizó que el Gobierno Municipal tiene presente que, cuando se apoya a las mujeres, se apoya a toda la familia. Con ese argumento reconoció a quienes participaron en la apertura del lugar.

A la inauguración asistieron la coordinadora de Promoción y Fomento a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Alin Chimalma Elizalde Ollin, y el responsable del Programa de Salud Reproductiva de esa misma jurisdicción, Gustavo Alejandro Méndez Mendoza.

También estuvieron integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal, enlaces púrpura y usuarias de la Secretaría de la Mujer.

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