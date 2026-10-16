Llamarse Olimpia abre Encuentro de Escritores en San Juan del Río

La proyección en el campus San Juan del Río de la UAQ reunió a estudiantes de distintas facultades y del Colegio Intercultural San Patricio.

Edificio del campus San Juan del Río de la UAQ con el letrero 100% UAQ, institución donde se proyectó el documental Llamarse Olimpia

La actividad reunió a estudiantes de distintas facultades de la UAQ y del Colegio Intercultural San Patricio, con una sesión de preguntas y respuestas al terminar la función.

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Kary García
Por Kary García Oct 16, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El documental Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Cato, inauguró el 9 de octubre el Cuarto Encuentro de Escritores de San Juan del Río con una proyección en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río.

La función reunió a estudiantes de distintas facultades de la UAQ y del Colegio Intercultural San Patricio, que participaron en una sesión de preguntas y respuestas al terminar la proyección.

El encuentro partió de la premisa de que la violencia digital también se puede abordar desde el cine, y buscó abrir una conversación sobre las agresiones en entornos digitales y sobre las formas en que las historias pueden contarse a través de la escritura y el lenguaje audiovisual.

El documental sigue la historia de Olimpia Coral Melo, activista mexicana que impulsó una lucha para que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento fuera reconocida y sancionada legalmente.

Tras la divulgación de un video íntimo cuando tenía 18 años, Melo convirtió su experiencia en una causa pública que contribuyó al desarrollo de las reformas conocidas como Ley Olimpia.

La película aborda las consecuencias personales de la violencia digital y el proceso de organización y activismo que surgió de esa experiencia.

Mujer con las manos pintadas de morado, pa\u00f1uelo morado al cuello y marcas moradas en el rostro, frente a un muro con grafitis Llamarse Olimpia aborda las consecuencias personales de la violencia digital y el proceso de organización y activismo que surgió de esa experiencia. rotativo.com.mx

Su historia permite examinar cómo la exposición no consentida de la intimidad puede trasladar la violencia del espacio virtual a la vida cotidiana, con consecuencias para la dignidad y la seguridad de las víctimas.

Jazmín Cato, Laura Miranda y Hugo Chávez Carvajal, integrantes del equipo de producción, participaron en la proyección. Sofía Aurora León Poceros, coordinadora de la Unidad de Interseccionalidad y Género (UNIGEN) de la Facultad de Psicología y Educación de la UAQ, moderó la sesión de preguntas.

La actividad tuvo el respaldo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo del campus San Juan del Río, y de la Facultad de Psicología y Educación. También participaron el municipio y el Colectivo Capa Roja, organizador del encuentro.

La selección del documental sumó al Encuentro de Escritores otra forma de narrar y construir memoria: el guion cinematográfico, la investigación y el montaje desarrollan historias que abren preguntas y conversaciones más allá de la pantalla.

La proyección puso en contacto a jóvenes con una historia vinculada a la defensa de la intimidad y los derechos de las mujeres en internet, en un contexto en el que las relaciones sociales y la exposición personal ocurren cada vez más en espacios digitales.

uaq documental asuntos sociales

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