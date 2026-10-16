Querétaro, 16 Oct 2026.- Los 12 derrumbes registrados la semana pasada en la Sierra Gorda de Querétaro no dejaron personas lesionadas ni vehículos afectados, informó la Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo.

Siete caminos federales y municipales resultaron afectados y se retiró un acumulado de tres mil metros cúbicos de material. El incidente más importante ocurrió en el camino de La Redonda, donde se retiraron dos mil metros cúbicos.

Hasta el momento no hay zonas identificadas con reblandecimiento que representen un riesgo inmediato, señaló la funcionaria. “Ya dejó de llover afortunadamente. El pronóstico es que este fin de semana no llueve y estamos alertas. No tenemos nada identificado que esté en reblandecimiento”, apuntó.

El pronóstico de que no habrá lluvias durante el fin de semana favorecería mantener despejadas las vialidades.

Continúan las labores de estabilización en la carretera 69, uno de los puntos que permanece bajo seguimiento de las autoridades.