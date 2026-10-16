12 derrumbes en Sierra Gorda de Querétaro sin lesionados

La CEI informó que los derrumbes de la semana pasada afectaron siete caminos y que no hay zonas con reblandecimiento que representen riesgo inmediato.

Personal de la Comisión Estatal de Infraestructura y maquinaria retiran un derrumbe en un camino de la Sierra Gorda

Los 12 derrumbes registrados en la Sierra Gorda de Querétaro afectaron siete caminos federales y municipales, sin personas lesionadas ni vehículos afectados; la Comisión Estatal de Infraestructura retiró un acumulado de tres mil metros cúbicos de material.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 16, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 16 Oct 2026.- Los 12 derrumbes registrados la semana pasada en la Sierra Gorda de Querétaro no dejaron personas lesionadas ni vehículos afectados, informó la Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo.

Siete caminos federales y municipales resultaron afectados y se retiró un acumulado de tres mil metros cúbicos de material. El incidente más importante ocurrió en el camino de La Redonda, donde se retiraron dos mil metros cúbicos.

Hasta el momento no hay zonas identificadas con reblandecimiento que representen un riesgo inmediato, señaló la funcionaria. “Ya dejó de llover afortunadamente. El pronóstico es que este fin de semana no llueve y estamos alertas. No tenemos nada identificado que esté en reblandecimiento”, apuntó.

El pronóstico de que no habrá lluvias durante el fin de semana favorecería mantener despejadas las vialidades.

Continúan las labores de estabilización en la carretera 69, uno de los puntos que permanece bajo seguimiento de las autoridades.

seguridad gobierno infraestructura sierra gorda

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