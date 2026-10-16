Adolescente de Esperanza Cabrera seguirá bajo resguardo del DIF

El director del DIF Estatal informó que el adolescente de 13 años permanece bajo su tutela por una determinación judicial, mientras algunos familiares buscan ser valorados.

Oscar Gómez Niembro, director del DIF Estatal de Querétaro, organismo a cargo del resguardo del adolescente

Oscar Gómez Niembro, director del Sistema Estatal DIF, informó que el adolescente involucrado en la agresión en la Secundaria Esperanza Cabrera permanece bajo tutela del organismo, con atención psicológica, hasta que exista una nueva determinación judicial.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 16, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 16 Oct 2026.- El DIF Estatal continuará a cargo del resguardo del adolescente de 13 años involucrado en la agresión contra cuatro personas en la Secundaria Esperanza Cabrera, hasta que exista una nueva determinación judicial.

El director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, informó que el adolescente permanece bajo la tutela del organismo conforme a las instrucciones de la autoridad judicial, aunque algunos familiares se han acercado para ser valorados.

“Sí se han acercado algunos familiares o algún familiar para ser valorados; sin embargo, entiendo que hay esta determinación judicial de que se mantenga bajo nuestra tutela y mientras eso no cambie, pues bueno, es lo que estaría sucediendo”, apuntó.

El adolescente recibe atención psicológica y permanece en una institución de asistencia social adecuada a sus necesidades, indicó el funcionario.

El DIF participa en el proceso para brindar las condiciones de cuidado correspondientes, sin intervenir en las decisiones que competen exclusivamente a los jueces.

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