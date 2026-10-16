Querétaro, 16 Oct 2026.- El DIF Estatal continuará a cargo del resguardo del adolescente de 13 años involucrado en la agresión contra cuatro personas en la Secundaria Esperanza Cabrera, hasta que exista una nueva determinación judicial.
El director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, informó que el adolescente permanece bajo la tutela del organismo conforme a las instrucciones de la autoridad judicial, aunque algunos familiares se han acercado para ser valorados.
“Sí se han acercado algunos familiares o algún familiar para ser valorados; sin embargo, entiendo que hay esta determinación judicial de que se mantenga bajo nuestra tutela y mientras eso no cambie, pues bueno, es lo que estaría sucediendo”, apuntó.
El adolescente recibe atención psicológica y permanece en una institución de asistencia social adecuada a sus necesidades, indicó el funcionario.
El DIF participa en el proceso para brindar las condiciones de cuidado correspondientes, sin intervenir en las decisiones que competen exclusivamente a los jueces.