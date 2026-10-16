Piden seguridad y mejores calles a diputada en San Juan del Río

Comerciantes y vecinos del Mercado Juárez y las colonias Floresta y Fátima plantearon a la diputada seguridad, limpieza y calles durante su Segundo Informe.

Abigail Arredondo Ramos entrega un volante a una comerciante en un puesto de verduras durante su recorrido en San Juan del Río

Abigail Arredondo Ramos, diputada federal, recorrió el Mercado Juárez y las colonias Floresta y Fátima de San Juan del Río durante su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- La seguridad, la recolección de basura, la limpieza de los espacios públicos y el estado de las calles concentraron las preocupaciones que comerciantes, vecinos y familias de San Juan del Río expusieron a la diputada federal Abigail Arredondo Ramos durante su recorrido por el municipio, en el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

Arredondo Ramos visitó el Mercado Juárez, la colonia Floresta, la colonia Fátima y varias calles, donde se reunió con comerciantes, vecinos y familias para escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas.

Las demandas más repetidas, según la legisladora, fueron más seguridad y un refuerzo de la prevención del delito.

A ellas se sumó la petición de mejores servicios municipales, en particular mantenimiento y pavimentación de calles, para garantizar espacios dignos y seguros para las familias.

La legisladora afirmó que escuchar de manera directa a la gente permite conocer las necesidades de cada colonia, identificar los principales retos y mantener una agenda legislativa cercana a las preocupaciones ciudadanas.

Sobre lo que espera la población, sostuvo: “Las familias de San Juan del Río merecen vivir tranquilas, caminar por calles seguras, limpias y en buenas condiciones. La ciudadanía espera resultados y que sus autoridades trabajen de manera coordinada para atender sus necesidades. Escuchar a la gente es fundamental para conocer lo que realmente está pasando en nuestras colonias y comunidades”.

Desde la Cámara de Diputados, dijo, ha impulsado iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias en seguridad, salud, economía familiar y bienestar social.

Explicó que el Informe también es una oportunidad para recorrer el territorio, compartir el trabajo realizado y, sobre todo, escuchar las demandas ciudadanas.

En el recorrido la acompañaron la diputada Adriana Meza; Tere Morales, presidenta del Comité Municipal del PRI en San Juan del Río, integrantes del equipo del comité, la estructura territorial y la militancia.

Al anunciar que continuará recorriendo colonias, comunidades y municipios de Querétaro, afirmó: “Mi compromiso es seguir escuchando, trabajando y dando resultados. Hay mucho por hacer y seguiremos recorriendo Querétaro, porque las necesidades de las familias deben estar siempre en el centro de nuestro trabajo”.

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