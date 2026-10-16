San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- La seguridad, la recolección de basura, la limpieza de los espacios públicos y el estado de las calles concentraron las preocupaciones que comerciantes, vecinos y familias de San Juan del Río expusieron a la diputada federal Abigail Arredondo Ramos durante su recorrido por el municipio, en el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas.
Arredondo Ramos visitó el Mercado Juárez, la colonia Floresta, la colonia Fátima y varias calles, donde se reunió con comerciantes, vecinos y familias para escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas.
Las demandas más repetidas, según la legisladora, fueron más seguridad y un refuerzo de la prevención del delito.
A ellas se sumó la petición de mejores servicios municipales, en particular mantenimiento y pavimentación de calles, para garantizar espacios dignos y seguros para las familias.
La legisladora afirmó que escuchar de manera directa a la gente permite conocer las necesidades de cada colonia, identificar los principales retos y mantener una agenda legislativa cercana a las preocupaciones ciudadanas.
Sobre lo que espera la población, sostuvo: “Las familias de San Juan del Río merecen vivir tranquilas, caminar por calles seguras, limpias y en buenas condiciones. La ciudadanía espera resultados y que sus autoridades trabajen de manera coordinada para atender sus necesidades. Escuchar a la gente es fundamental para conocer lo que realmente está pasando en nuestras colonias y comunidades”.
Desde la Cámara de Diputados, dijo, ha impulsado iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias en seguridad, salud, economía familiar y bienestar social.
Explicó que el Informe también es una oportunidad para recorrer el territorio, compartir el trabajo realizado y, sobre todo, escuchar las demandas ciudadanas.
En el recorrido la acompañaron la diputada Adriana Meza; Tere Morales, presidenta del Comité Municipal del PRI en San Juan del Río, integrantes del equipo del comité, la estructura territorial y la militancia.
Al anunciar que continuará recorriendo colonias, comunidades y municipios de Querétaro, afirmó: “Mi compromiso es seguir escuchando, trabajando y dando resultados. Hay mucho por hacer y seguiremos recorriendo Querétaro, porque las necesidades de las familias deben estar siempre en el centro de nuestro trabajo”.