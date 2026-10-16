Adolescente de 13 años ingresó arma a secundaria de Jalpan

El Fiscal General señaló que el caso debe analizarse por sus circunstancias particulares; según la información disponible, el adolescente no puso en riesgo a nadie.

Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del Estado de Querétaro, habla sobre el caso del arma en una secundaria de Jalpan

Víctor de Jesús Hernández, fiscal general del Estado de Querétaro, señaló que el caso del adolescente que ingresó un arma de fuego a una secundaria de Jalpan debe analizarse conforme a sus circunstancias particulares y a la ley aplicable a adolescentes.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 16, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 16 Oct 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor de Jesús Hernández, señaló que el caso del adolescente de 13 años que ingresó un arma de fuego a una secundaria de Jalpan debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias particulares y sin equipararlo de manera automática con hechos delictivos de alto impacto.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el adolescente no realizó acciones encaminadas a utilizar el arma ni puso en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el plantel, explicó.

La Fiscalía recibió el reporte de las autoridades municipales y educativas e inició las diligencias correspondientes, entre ellas la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El funcionario atribuyó el tratamiento distinto a las características y disposiciones específicas de la Ley Nacional en la materia, que se aplican por la edad y por la naturaleza del delito. Dijo que “no podemos tratar de la misma manera un delito de alto impacto donde hubo un resultado donde desgraciadamente, por ejemplo, una persona pierde la vida, a un hecho de estas características”.

El Fiscal reiteró que no adelantará las determinaciones que puedan derivarse de la investigación.

Las autoridades deben actuar conforme al marco legal aplicable a los adolescentes y esclarecer tanto el origen del arma como las circunstancias en las que fue ingresada a la escuela, indicó.

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