Querétaro, 16 Oct 2026.- Las presas del estado de Querétaro registran un almacenamiento promedio de alrededor de 48%, por lo que todavía cuentan con capacidad disponible, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

“Todavía no pasamos del 50% de almacenaje, o sea que todavía tenemos bastante almacenaje”, afirmó.

Algunas presas ya alcanzaron su máxima capacidad. La de El Carmen, en el municipio de El Marqués, está al 100% desde hace varios meses y opera bajo las políticas establecidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de mantener un manejo controlado de sus niveles.

La presa de Jalpan, en cambio, vierte agua de manera libre pero controlada. “La verdad es que no hay ningún riesgo en la zona”, dijo Amaya Torres.

Se mantiene vigilancia permanente en la presa de Jalpan y en el río del mismo nombre para monitorear posibles crecidas y prevenir afectaciones.

El semidesierto queretano es la zona con menor captación de lluvia y la que ha presentado mayores afectaciones por la falta de precipitaciones este año. La situación preocupa al sector agropecuario por la disponibilidad de agua para el próximo periodo de siembra. El coordinador no contaba con cifras específicas sobre los niveles de almacenamiento de las presas en esa región.