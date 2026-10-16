PLUSCORP destinará mil millones de pesos a empresas de Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías celebró el anuncio durante la inauguración de las oficinas de la compañía, que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González.

Seis asistentes posan de pie frente a la lona del evento de PLUSCORP en Querétaro.

Las empresas eligen Querétaro por la seguridad patrimonial y jurídica que ofrece, afirmó el presidente municipal, Felifer Macías.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- PLUSCORP destinará mil millones de pesos en financiamiento para impulsar el crecimiento de las empresas de Querétaro. El anuncio lo hizo su fundador, Manuel Sacal Sabban, al señalar que la compañía confía en el estado, en su gente y, especialmente, en el talento y la capacidad de los empresarios queretanos.

Lo celebró el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, durante la inauguración de las oficinas de PLUSCORP en Querétaro, acto que encabezó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

De acuerdo con el Municipio de Querétaro, el recurso busca apoyar a emprendedores y a negocios que quieren crecer, así como a empresas interesadas en establecerse en la entidad.

Tres asistentes sentados frente a la lona de 20 a\u00f1os de PLUSCORP durante el anuncio de financiamiento para empresas de Quer\u00e9taro. De acuerdo con el Municipio de Querétaro, el financiamiento busca apoyar a emprendedores y a negocios que quieren crecer. rotativo.com.mx

Sobre el destino del dinero, Macías fue explícito: “Hoy, estos mil millones de pesos que celebramos van a empresas queretanas, van a emprendedores queretanos, van a generar sueños para las familias queretanas”.

El presidente municipal ligó la decisión de la compañía con el estado de derecho: “Somos primer lugar de estado de derecho, y eso hace que, precisamente, hoy PLUSCORP esté confiando en Querétaro y, sobre todo, confiando en los emprendedores queretanos”.

Cinco integrantes del pres\u00eddium sentados durante la inauguraci\u00f3n de las oficinas de PLUSCORP en Quer\u00e9taro. La inauguración de las oficinas de PLUSCORP en Querétaro fue encabezada por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx

Las empresas eligen Querétaro, agregó, por la seguridad patrimonial y jurídica que ofrece, además de sus condiciones de seguridad. En la entidad se respetan las reglas, las leyes y la normatividad, destacó, y eso genera confianza para invertir.

Al dirigirse a la empresa, Macías ofreció respaldo: “Entonces, desde el municipio de Querétaro cuenten con nosotros, bienvenidos, y que nos sigan ayudando a que Querétaro siga siendo Querétaro”.

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