Querétaro, 16 de octubre de 2026.- PLUSCORP destinará mil millones de pesos en financiamiento para impulsar el crecimiento de las empresas de Querétaro. El anuncio lo hizo su fundador, Manuel Sacal Sabban, al señalar que la compañía confía en el estado, en su gente y, especialmente, en el talento y la capacidad de los empresarios queretanos.
Lo celebró el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, durante la inauguración de las oficinas de PLUSCORP en Querétaro, acto que encabezó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.
De acuerdo con el Municipio de Querétaro, el recurso busca apoyar a emprendedores y a negocios que quieren crecer, así como a empresas interesadas en establecerse en la entidad.
De acuerdo con el Municipio de Querétaro, el financiamiento busca apoyar a emprendedores y a negocios que quieren crecer. rotativo.com.mx
Sobre el destino del dinero, Macías fue explícito: “Hoy, estos mil millones de pesos que celebramos van a empresas queretanas, van a emprendedores queretanos, van a generar sueños para las familias queretanas”.
El presidente municipal ligó la decisión de la compañía con el estado de derecho: “Somos primer lugar de estado de derecho, y eso hace que, precisamente, hoy PLUSCORP esté confiando en Querétaro y, sobre todo, confiando en los emprendedores queretanos”.
La inauguración de las oficinas de PLUSCORP en Querétaro fue encabezada por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx
Las empresas eligen Querétaro, agregó, por la seguridad patrimonial y jurídica que ofrece, además de sus condiciones de seguridad. En la entidad se respetan las reglas, las leyes y la normatividad, destacó, y eso genera confianza para invertir.
Al dirigirse a la empresa, Macías ofreció respaldo: “Entonces, desde el municipio de Querétaro cuenten con nosotros, bienvenidos, y que nos sigan ayudando a que Querétaro siga siendo Querétaro”.