Detienen a mujer con 5 kilos de aparente marihuana en Iztapalapa

Según las investigaciones de la SSC, estaría vinculada con la venta de narcóticos en la demarcación y con el ingreso de droga a penales.

Mujer detenida con una barra negra sobre los ojos, frente a un fondo institucional de la SSC.
  • Una mujer de 52 años fue detenida durante un cateo en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa. Se presume su inocencia mientras no exista sentencia en su contra.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.- Una mujer de 52 años fue detenida en la alcaldía Iztapalapa durante el cumplimiento de una orden de cateo en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró cinco kilos a granel de aparente marihuana.

El operativo se realizó en un domicilio de la colonia Santa Cruz Meyehualco, con la coordinación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. De acuerdo con la SSC, se llevó a cabo sin uso de la fuerza y con respeto a los derechos humanos.

Labores de inteligencia, investigación y vigilancia en campo permitieron identificar un inmueble que, según la dependencia, posiblemente era utilizado para la distribución de narcóticos. Con esos elementos, un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba ante un juez de control, quien concedió la orden de cateo.

En el inmueble, la SSC encontró a la mujer con cinco kilos de aparente marihuana a granel.

Según las investigaciones de la corporación, posiblemente está relacionada con la venta de droga en la demarcación y, presuntamente, habría ingresado sustancias ilícitas a los penales de la capital junto con familiares.

Fue detenida, se le informaron sus derechos constitucionales y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que en agosto de 2026 la mujer ya había sido detenida por intentar ingresar narcóticos a un penal del oriente de la capital.

Desde enero de 2025 y hasta la fecha, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario ha detenido a 66 personas que intentaron ingresar marihuana, cocaína, cristal y alcohol a los 13 reclusorios de la ciudad. La SSC señaló que continuará con las acciones para combatir los delitos contra la salud.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Ana Paula Sada, fundadora de PetWorld, junto a un cartel de la aplicación en la Expo Acuario de San Juan del Río
San Juan del Río

PetWorld llega a San Juan del Río con 49 perros en adopción

La iniciativa originaria de la Ciudad de México presenta su aplicación en la Expo Acuario, donde tres refugios participan en una jornada de adopción.

Ocho personas posan ante un muro con un círculo verde en el Tec de Monterrey, Campus Querétaro, en una reunión con la SEDESOQ
Querétaro

UNAM y Tec se alían con SEDESOQ por adultos mayores en Querétaro

El secretario Ernesto Alonso Mejía Botello visitó la ENES Juriquilla y el Tec de Monterrey y estableció alianzas en beneficio de las familias queretanas.

Dens Urtiz, artista urbano, frente al mural que coordina en San Juan del Río
San Juan del Río

Dens Urtiz coordina mural de cinco artistas en San Juan del Río

La intervención en la calle Hidalgo busca sumar talento local a un proyecto artístico que contará con la participación de creadores de otras entidades.

Oscar Gómez Niembro, director del DIF Estatal de Querétaro, organismo a cargo del resguardo del adolescente
Querétaro

Adolescente de Esperanza Cabrera seguirá bajo resguardo del DIF

El director del DIF Estatal informó que el adolescente de 13 años permanece bajo su tutela por una determinación judicial, mientras algunos familiares buscan ser valorados.