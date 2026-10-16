Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.- Una mujer de 52 años fue detenida en la alcaldía Iztapalapa durante el cumplimiento de una orden de cateo en la que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró cinco kilos a granel de aparente marihuana.

El operativo se realizó en un domicilio de la colonia Santa Cruz Meyehualco, con la coordinación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. De acuerdo con la SSC, se llevó a cabo sin uso de la fuerza y con respeto a los derechos humanos.

Labores de inteligencia, investigación y vigilancia en campo permitieron identificar un inmueble que, según la dependencia, posiblemente era utilizado para la distribución de narcóticos. Con esos elementos, un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba ante un juez de control, quien concedió la orden de cateo.

En el inmueble, la SSC encontró a la mujer con cinco kilos de aparente marihuana a granel.

Según las investigaciones de la corporación, posiblemente está relacionada con la venta de droga en la demarcación y, presuntamente, habría ingresado sustancias ilícitas a los penales de la capital junto con familiares.

Fue detenida, se le informaron sus derechos constitucionales y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que en agosto de 2026 la mujer ya había sido detenida por intentar ingresar narcóticos a un penal del oriente de la capital.

Desde enero de 2025 y hasta la fecha, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario ha detenido a 66 personas que intentaron ingresar marihuana, cocaína, cristal y alcohol a los 13 reclusorios de la ciudad. La SSC señaló que continuará con las acciones para combatir los delitos contra la salud.