San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó, con 10 votos a favor y cuatro en contra, que la empresa Dalenica S.A. de C.V. sustituya la entrega del área de donación correspondiente a su desarrollo inmobiliario El Obispado, ubicado en Santa Matilde, por un pago económico al municipio.

La autorización permite que la desarrolladora cumpla mediante una compensación económica con la obligación de donar una superficie equivalente al 10% del terreno del desarrollo, sin realizar la transmisión física de esa área al patrimonio municipal.

El acuerdo incluye también la autorización para vender las unidades privativas del condominio.

La decisión generó cuestionamientos de los regidores Víctor Manuel Rocha Basulto y Vania Camacho Galván, quienes advirtieron posibles afectaciones al patrimonio municipal por las condiciones en que fue valorado el terreno que dejará de recibir el Ayuntamiento.

Rocha Basulto señaló que el avalúo utilizado para determinar el valor económico del área de donación fue presentado por la propia empresa Dalenica y que el municipio no contrató una valoración independiente.

El documento está fechado el 28 de octubre de 2025 y tenía vigencia hasta el 7 de octubre de 2026, por lo que el regidor pidió revisar su validez al momento de someter el dictamen a votación.

De acuerdo con Rocha Basulto, el valor considerado es de aproximadamente mil 165 pesos por metro cuadrado, calculado sobre las condiciones actuales del terreno, sin urbanización ni equipamiento.

El regidor cuestionó ese criterio y sostuvo que, conforme a su interpretación del artículo 156 del Código Urbano, la compensación económica debería considerar el valor de la superficie completamente urbanizada.

La diferencia resulta relevante porque el monto que pagará la desarrolladora está relacionado con el avalúo del área que originalmente tendría que entregar al municipio como parte de sus obligaciones urbanísticas.

Rocha Basulto también señaló inconsistencias en algunas superficies y fechas contenidas en el expediente, además de considerar insuficiente la explicación sobre la compatibilidad del desarrollo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano aprobado en 2026.

Otro de los aspectos cuestionados fue el destino del pago económico.

El regidor sostuvo que las amenidades privadas contempladas en El Obispado, como alberca y casa club, no pueden considerarse sustitutos de espacios públicos destinados al equipamiento y aprovechamiento de la comunidad.

Por ello, planteó que los recursos derivados de la sustitución del área de donación se destinen directamente a obras y equipamiento para Santa Matilde, en lugar de incorporarse de manera general a proyectos de calles y vialidades.

Por su parte, la regidora Vania Camacho Galván coincidió en la necesidad de revisar el avalúo antes de autorizar el pago económico.

Consideró que la valoración, realizada en 2025, debía actualizarse para contar con elementos suficientes sobre el valor del terreno que dejaría de recibir el municipio.

También solicitó establecer un destino específico para los recursos económicos, de manera que su aplicación se traduzca en infraestructura y equipamiento para la localidad donde se ubica el desarrollo inmobiliario.

Ambos regidores plantearon reconsiderar el dictamen, contratar un avalúo independiente y verificar la compatibilidad del proyecto con la planeación urbana vigente.

Asimismo, defendieron que se privilegiara la entrega física del área de donación para disponer de terrenos destinados al equipamiento público en Santa Matilde.

Pese a los cuestionamientos, el dictamen fue aprobado con 10 votos a favor y cuatro en contra, permitiendo que Dalenica cumpla mediante un pago económico la obligación correspondiente al 10% de la superficie de El Obispado.