Huichapan, Hidalgo, 16 de octubre de 2026.- El municipio de Huichapan cumple 14 años como Pueblo Mágico. El nombramiento llegó el 16 de octubre de 2012, junto con el de Tequisquiapan, Querétaro, y desde entonces la cabecera hidalguense ha construido su oferta turística sobre tres ejes: arquitectura virreinal, episodios de la Independencia y, más recientemente, turismo de aventura.

Un centro histórico con decreto federal

El corazón de esa oferta es su centro histórico. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2023 declaró la Zona de Monumentos Históricos de Huichapan y reconoce alrededor de 150 edificios con valor patrimonial.

Es una protección que antes de esa fecha el pueblo no tenía con rango de zona federal, aunque su nombramiento turístico databa de 2012.

El decreto sitúa la fundación de Huichapan en 1557. Algunas fuentes turísticas la remontan a 1531 o 1532, una diferencia que ilustra lo debatido que es el origen del asentamiento otomí-español.

El acueducto de El Saucillo, en Huichapan, Hidalgo, suma 14 arcos y 44 metros de altura, según el INAH. rotativo.com.mx

El Chapitel y el Grito de 1812

Entre los inmuebles más citados está el Chapitel, al que la información turística del destino atribuye la primera conmemoración del Grito de Independencia, en 1812, es decir, apenas dos años después del llamado de Miguel Hidalgo en Dolores.

Esa carga histórica es parte de lo que el municipio presenta a quien lo visita.

El Saucillo, entre la piedra y la tirolesa

El otro gran atractivo está a las afueras de la cabecera: el acueducto de El Saucillo, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia describe con 14 arcos y 44 metros de altura.

En sus inmediaciones opera el Parque Ecoturístico Los Arcos del Saucillo, cuya tirolesa cruza entre los arcos y es la imagen con la que la promoción turística felicitó al destino por su aniversario.

Esa misma promoción sostiene que el recorrido se hace a 34 metros de altura y sobre “los arcos más altos del mundo”. Se trata de una afirmación turística: las fuentes consultadas confirman la altura del acueducto, no la del recorrido ni el superlativo mundial.





Templo del centro de Huichapan, Hidalgo. rotativo.com.mx

Un aniversario con balance

Huichapan es uno de los nueve Pueblos Mágicos de Hidalgo, de acuerdo con el listado más reciente consultado. A 14 años del nombramiento, el reto del destino es sostener el flujo de visitantes sin perder lo que lo distingue: una cabecera de calles empedradas, templos de cantera y un acueducto que, siglos después de su construcción, sigue siendo la postal más reconocible del municipio.