Huichapan cumple 14 años como Pueblo Mágico de Hidalgo

El destino, nombrado en octubre de 2012, suma patrimonio virreinal, una zona de monumentos históricos y una tirolesa junto a los arcos de El Saucillo.

Edificio de cantera de dos niveles con arcos y reloj en el centro de Huichapan
  • Edificio del centro histórico de Huichapan, zona de monumentos desde 2023.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huichapan, Hidalgo, 16 de octubre de 2026.- El municipio de Huichapan cumple 14 años como Pueblo Mágico. El nombramiento llegó el 16 de octubre de 2012, junto con el de Tequisquiapan, Querétaro, y desde entonces la cabecera hidalguense ha construido su oferta turística sobre tres ejes: arquitectura virreinal, episodios de la Independencia y, más recientemente, turismo de aventura.

Un centro histórico con decreto federal

El corazón de esa oferta es su centro histórico. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2023 declaró la Zona de Monumentos Históricos de Huichapan y reconoce alrededor de 150 edificios con valor patrimonial.

Es una protección que antes de esa fecha el pueblo no tenía con rango de zona federal, aunque su nombramiento turístico databa de 2012.

El decreto sitúa la fundación de Huichapan en 1557. Algunas fuentes turísticas la remontan a 1531 o 1532, una diferencia que ilustra lo debatido que es el origen del asentamiento otomí-español.

Arcos de piedra de un acueducto entre cact\u00e1ceas columnares en Huichapan, Hidalgo El acueducto de El Saucillo, en Huichapan, Hidalgo, suma 14 arcos y 44 metros de altura, según el INAH. rotativo.com.mx

El Chapitel y el Grito de 1812

Entre los inmuebles más citados está el Chapitel, al que la información turística del destino atribuye la primera conmemoración del Grito de Independencia, en 1812, es decir, apenas dos años después del llamado de Miguel Hidalgo en Dolores.

Esa carga histórica es parte de lo que el municipio presenta a quien lo visita.

El Saucillo, entre la piedra y la tirolesa

El otro gran atractivo está a las afueras de la cabecera: el acueducto de El Saucillo, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia describe con 14 arcos y 44 metros de altura.

En sus inmediaciones opera el Parque Ecoturístico Los Arcos del Saucillo, cuya tirolesa cruza entre los arcos y es la imagen con la que la promoción turística felicitó al destino por su aniversario.

Esa misma promoción sostiene que el recorrido se hace a 34 metros de altura y sobre “los arcos más altos del mundo”. Se trata de una afirmación turística: las fuentes consultadas confirman la altura del acueducto, no la del recorrido ni el superlativo mundial.


Templo con capilla rosa y torre barroca en Huichapan, Hidalgo Templo del centro de Huichapan, Hidalgo. rotativo.com.mx

Un aniversario con balance

Huichapan es uno de los nueve Pueblos Mágicos de Hidalgo, de acuerdo con el listado más reciente consultado. A 14 años del nombramiento, el reto del destino es sostener el flujo de visitantes sin perder lo que lo distingue: una cabecera de calles empedradas, templos de cantera y un acueducto que, siglos después de su construcción, sigue siendo la postal más reconocible del municipio.

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