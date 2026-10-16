Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció la labor de COPARMEX Querétaro y participó en la entrega del reconocimiento Nobleza COPARMEX durante la cena de gala Otoño con Causa.
Macías reconoció que COPARMEX suma esfuerzos para hacer de Querétaro una ciudad más competitiva.
A ese trabajo, señaló, se añade su contribución a mejorar la calidad de vida de todas y todos los queretanos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Querétaro, organizó la cena de gala, que encabezó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.
El alcalde destacó la importancia de mantener una relación cercana con el sector empresarial.
Para Macías, la participación de ese sector resulta fundamental para generar oportunidades, fortalecer la economía local y contribuir al desarrollo de Querétaro.
Nobleza COPARMEX distinguió a agremiados de la organización por su trayectoria y su aporte en la construcción de Querétaro.
El alcalde llamó a sumar esfuerzos y a apoyar a quien más lo necesita.