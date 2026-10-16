Felifer Macías reconoce labor de COPARMEX Querétaro

El alcalde participó en la entrega del reconocimiento Nobleza COPARMEX a agremiados en la gala que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González.

Ocho personas posan ante el fondo de la Gala COPARMEX Otoño con Causa; una mujer sostiene un reconocimiento de cristal

Nobleza COPARMEX distinguió a agremiados de la organización por su trayectoria y su aporte en la construcción de Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció la labor de COPARMEX Querétaro y participó en la entrega del reconocimiento Nobleza COPARMEX durante la cena de gala Otoño con Causa.

Macías reconoció que COPARMEX suma esfuerzos para hacer de Querétaro una ciudad más competitiva.

A ese trabajo, señaló, se añade su contribución a mejorar la calidad de vida de todas y todos los queretanos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Querétaro, organizó la cena de gala, que encabezó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

El alcalde destacó la importancia de mantener una relación cercana con el sector empresarial.

Para Macías, la participación de ese sector resulta fundamental para generar oportunidades, fortalecer la economía local y contribuir al desarrollo de Querétaro.

Nobleza COPARMEX distinguió a agremiados de la organización por su trayectoria y su aporte en la construcción de Querétaro.

El alcalde llamó a sumar esfuerzos y a apoyar a quien más lo necesita.

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