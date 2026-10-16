Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Las y los ganadores de la etapa estatal del XXI Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2026 recibieron sus premios y representarán a Querétaro en la etapa nacional, que se llevará a cabo en Durango.

El titular de la Secretaría de la Contraloría (SECON), Oscar García González, aseveró durante la entrega que la transparencia y la integridad generan confianza ciudadana, y que corresponde a la dependencia fomentar esa cultura en Querétaro.

El concurso tuvo como objetivo promover, mediante el lenguaje audiovisual, una cultura basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso responsable de la información y las nuevas tecnologías.

Esta edición convocó a las y los jóvenes a reflexionar sobre los riesgos de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial.

El certamen busca fomentar el pensamiento crítico y la responsabilidad tanto al consumir como al difundir contenidos. La dependencia lo describe como un espacio para que las nuevas generaciones expresen, mediante el arte y la innovación digital, sus ideas y propuestas frente a los retos de la información en el siglo XXI.

En la categoría de Cortometrajes, el primer lugar fue para “El circo de la IA”, de Mariana García Negrete; el segundo, para “El unicornio desmentido”, de Antonio Trillo Velasco, y el tercero, para “Falsa Alarma”, de Andrea Zamudio Palafox.

En Microvideos ganó “Brainrot”, de Alejandro Gerstein Peralta. Siguieron “El mundo que ves”, de Dana Lucía Guerra Triminio, y “Tienes tantos ojos que no ves nada”, de Sara Lucía Zamarroni Ortega, en ese orden.

Uno de los elementos más distintivos de esta vigésima primera edición fue la colaboración con Cinépolis, subrayó García González.

Gracias a ese respaldo se llevaron a cabo la ceremonia de premiación y la proyección de los cortometrajes y microvideos ganadores, sin descartar su difusión en las salas de la cadena cinematográfica.

Para la dependencia, la alianza representa una oportunidad de llevar los mensajes y la voz de la juventud a espacios abiertos al público, fuera del ámbito estrictamente institucional.

El apoyo de Cinépolis, sostiene, muestra el valor de la vinculación entre el sector público y la iniciativa privada para abrir espacios que fortalezcan la participación social y la cultura de la legalidad.

García González agradeció la presencia y el apoyo de Edmundo Rivero Sánchez, director jurídico y de Relaciones Institucionales de Cinépolis, y de Jorge Sánchez Martínez, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

También reconoció el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de Radio y Televisión Querétaro (RTQ) en la difusión del concurso a través de sus emisoras y televisoras.