Pronostican lluvias intensas a torrenciales en Querétaro

La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta además el frente frío núm. 2, una masa de aire polar y el huracán Trudy, categoría 3.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con el frente frío núm. 2, la masa de aire polar, el huracán Trudy y la tormenta tropical Simon sobre México el 16 de octubre de 2026

El reporte número 577 del SMN sustenta el pronóstico de lluvias intensas a puntuales torrenciales para Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Servicio Meteorológico Nacional
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Querétaro figura entre los cinco estados para los que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pronostica lluvias intensas a puntuales torrenciales durante la jornada del 16 de octubre, junto con San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Es la categoría de lluvia más alta que aparece en el reporte del día.

El pronóstico se apoya en el mapa de sistemas meteorológicos número 577 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 06:00 horas, que ubica sobre el territorio nacional al frente frío núm. 2, una masa de aire polar, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión.

A esos sistemas se suma el ingreso de humedad desde el golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, que, de acuerdo con la CNPC, se combina con inestabilidad atmosférica.

En el noreste y el oriente del país se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. Las costas de Tamaulipas y Veracruz tendrán, además, un evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.

Los estados del noroeste y norte de México también recibirán lluvias fuertes a muy fuertes, con rachas que podrán alcanzar de 80 a 100 kilómetros por hora.

Por el lado del Pacífico, el huracán Trudy, de categoría 3, provocará lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como rachas de viento y oleaje elevado en las costas de ambas entidades. El occidente y el sur del país registrarán lluvias fuertes a muy fuertes.

Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias puntuales muy fuertes, mientras que en los estados del centro y del sureste, incluida la península de Yucatán, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

El mapa del SMN ubica también a la tormenta tropical Simon en el Pacífico, frente a las costas de Baja California Sur.

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