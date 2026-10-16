San Juan del Río, 15 de octubre de 2026. Dos operadores de tractocamiones identificados con la leyenda “FILIPENSES” fueron denunciados por protagonizar una agresión intencional contra un automovilista en la autopista México-Querétaro, donde habrían utilizado sus pesadas unidades para cerrarle el paso, golpear su camioneta y posteriormente embestirla nuevamente para escapar, dejando cuantiosos daños materiales.

La cámara de tablero del automovilista registró el tractocamión azul con el número económico 697 y la leyenda “FILIPENSES”. rotativo.com.mx

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 158 de la carretera federal 57, en dirección a la Ciudad de México, dentro de un tramo donde se realizan obras federales y la circulación se encuentra restringida por barreras de construcción y largas filas de vehículos de carga.

De acuerdo con el testimonio del conductor afectado, los transportistas realizaron maniobras peligrosas que inicialmente provocaron daños a su camioneta. Cuando intentó exigirles que respondieran por el incidente, ambos operadores descendieron de sus unidades, lo intimidaron e intentaron golpearlo.

El afectado denunció que operadores de dos unidades de carga lo encerraron y golpearon su camioneta en el kilómetro 158 de la carretera federal 57. rotativo.com.mx

La agresión se agravó cuando los conductores regresaron a sus tractocamiones y, en lugar de permanecer en el sitio para esperar a la Guardia Nacional, que brilló por su ausencia, utilizaron los vehículos de carga para abrirse paso contra la camioneta, dañando severamente su parte lateral y frontal antes de emprender la huida.

Dos tráileres contra una camioneta en plena zona de obras

Según el relato del automovilista, los tractocamiones con la leyenda “FILIPENSES” comenzaron a realizar maniobras que comprometieron la seguridad no solo de su vehículo, sino también de otros que circulaban en la misma dirección y que prácticamente eran desplazados de uno de los dos carriles de circulación.

Uno de los primeros impactos ocurrió en la parte posterior de la camioneta. El afectado sostiene que los movimientos no fueron maniobras ordinarias, sino cerrones deliberados para sacarlo de la línea de rodamiento.

Imágenes de la cámara de tablero registraron la proximidad de vehículos de carga durante el incidente denunciado. rotativo.com.mx

La situación resultó especialmente peligrosa debido a las barreras de obra que limitan el espacio de circulación y reducen las posibilidades de evitar un accidente. En estas condiciones, un vehículo particular queda en evidente desventaja frente a un tractocamión de varias toneladas, cuyo peso y dimensiones pueden convertir cualquier impacto lateral en una tragedia.

Conductores intentaron agredir al automovilista

Tras el primer incidente, el afectado intentó que los operadores se hicieran responsables de los daños ocasionados. Sin embargo, ambos descendieron de sus respectivas cabinas, comenzaron a intimidarlo e intentaron agredirlo físicamente.

La confrontación ocurrió en plena carretera, donde el tránsito pesado, las restricciones de circulación y las maniobras de los demás vehículos aumentaban el peligro para todos los automovilistas.

Los transportistas no mostraron disposición para resolver el incidente, pese a que los daños materiales ya se habían producido.

Embisten nuevamente la camioneta para escapar

El momento de mayor gravedad se registró cuando los dos operadores abordaron nuevamente sus tractocamiones y se abrieron paso mediante impactos contra la camioneta, ante el bloqueo que se había colocado para impedir que huyeran sin responsabilizarse de los daños iniciales.

Durante estas maniobras, las unidades pesadas golpearon uno de los costados y la parte frontal del vehículo particular, ocasionando cuantiosos daños adicionales.

Las restricciones de circulación y las barreras de construcción incrementan los riesgos para automovilistas que transitan entre unidades pesadas. rotativo.com.mx

El conductor afirmó que los movimientos fueron deliberados para abandonar el sitio, sin importar el riesgo de provocar un accidente de mayores consecuencias. Además, con ayuda de otros tráileres que también le cerraron el paso a la camioneta, los presuntos agresores lograron escapar ante la falta de presencia y actuación oportuna de la Guardia Nacional.

La diferencia de dimensiones entre los tractocamiones y los vehículos particulares deja a los automovilistas en una situación de extrema vulnerabilidad, particularmente por la proximidad de las barreras que delimitan la zona de construcción.

La acusación más grave no se limita a un choque: el afectado sostiene que dos vehículos de carga de la misma empresa fueron utilizados para intimidarlo y abrirse paso mediante nuevos impactos contra su camioneta.

La intencionalidad de estas maniobras deberá establecerse a partir de la investigación correspondiente y de las grabaciones completas de la cámara de tablero.

Guardia Nacional no llegó a tiempo, denuncia afectado

Después de los impactos, el conductor comenzó a seguir las unidades rumbo a la zona de peaje, con la expectativa de encontrar una patrulla de la Guardia Nacional que pudiera interceptar los tractocamiones e identificar a sus operadores.

Sin embargo, aseguró que no consiguió auxilio oportuno y que la reacción de los elementos federales resultó demasiado tardía. Para entonces, los transportistas ya habían logrado alejarse y desaparecer del lugar.

El señalamiento plantea serios cuestionamientos sobre la vigilancia de la carretera federal 57 y los mecanismos de respuesta disponibles en los tramos de obras, especialmente cuando se presentan agresiones entre vehículos particulares y transporte de carga.

¿Dónde está la vigilancia federal cuando un automovilista es embestido, amenazado y necesita auxilio inmediato en una de las principales autopistas del país?

La pregunta surge de este y otros casos de conflictos entre operadores de transporte de carga y automovilistas, quienes denuncian no encontrar apoyo ni actuación inmediata de las autoridades encargadas de la seguridad carretera.

Imágenes permiten identificar unidades con la leyenda “FILIPENSES”

Las fotografías obtenidas mediante una cámara instalada en el vehículo afectado muestran un tractocamión azul que porta la leyenda “FILIPENSES” y el número económico 697.

También aparece otra unidad de carga, de color claro, con la misma identificación visible.

La secuencia documenta la presencia y proximidad de ambos vehículos pesados durante el recorrido por la carretera federal 57, así como los cerrones que, de acuerdo con el afectado, facilitaron la huida de los conductores responsables.

Automovilistas quedan expuestos entre tráileres y barreras

La agresión denunciada pone de relieve los riesgos que enfrentan los conductores particulares cuando deben circular entre vehículos de carga pesada en los tramos de obras de la autopista México-Querétaro.

Las barreras de construcción, el estrechamiento de carriles y las largas filas de tractocamiones generan embotellamientos que aumentan la desesperación por avanzar y la peligrosidad de cualquier maniobra intempestiva.

Un cerrón puede obligar a frenar bruscamente; un impacto lateral puede desestabilizar un vehículo particular y, cuando se produce el contacto con un tractocamión, las consecuencias pueden llegar a ser mortales.

El riesgo aumenta cuando algún operador intenta ganar espacio mediante maniobras agresivas, sin respetar la distancia de seguridad ni las dimensiones de los vehículos que circulan a su alrededor.

Aunque no es posible generalizar este comportamiento a todos los transportistas, la denuncia contra los operadores de las unidades “FILIPENSES” ilustra las consecuencias que pueden tener las conductas agresivas al volante de vehículos de gran tonelaje.

¿Quién responde por los daños de los tractocamiones “FILIPENSES”?

El caso deja abiertas interrogantes sobre la identidad de los propietarios y operadores de las unidades, la responsabilidad por los cuantiosos daños causados a la camioneta y las amenazas al conductor, así como la actuación de la Guardia Nacional ante incidentes que ponen en peligro la integridad de los usuarios de las carreteras federales.

Lo ocurrido en el kilómetro 158 de la México-Querétaro no debe reducirse a una disputa vial. La denuncia describe una situación en la que dos operadores habrían utilizado sus tractocamiones para embestir y amedrentar a un automovilista antes de escapar.

Lo sucedido exige esclarecer las responsabilidades y revisar si las condiciones de vigilancia en el tramo de obras permiten atender oportunamente este tipo de emergencias.

Para el conductor afectado, el resultado fue una camioneta con cuantiosos daños y una experiencia que, por las dimensiones de los vehículos involucrados, pudo haber terminado en una tragedia.