Cronista de Colón presenta libro sobre la Guerra Cristera

La obra “Entre el Recuerdo y el Olvido” reúne años de investigación, testimonios y consultas con familiares de quienes participaron en el conflicto.

Dos hombres conversan en sillones blancos durante la presentación de un libro, con una guitarra al lado

La presentación incluyó el análisis del historiador David Gutiérrez Ugalde y cerró con el Corrido de los Cristeros.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 15 de octubre de 2026.- El Cronista Municipal de Colón, Cristóbal Vega Prado, presentó en la Feria Colón 2026 su libro “Entre el Recuerdo y el Olvido”, dedicado a la Guerra Cristera.

El acto se realizó en la Galería del Recinto Ferial, que se convirtió en foro para la ocasión. Según el Gobierno Municipal, el propósito fue rescatar las raíces del municipio.

Asistió la Reina de la Feria Colón 2026, Natalia I.

Durante su intervención, Vega Prado explicó que el libro es fruto de años de investigación.

Para reunir el material buscó escritos, testimonios, reseñas y leyendas, y mantuvo consultas directas con familiares de quienes participaron en la Guerra Cristera.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el relato documenta hechos y da voz a quienes vivieron entre la fe y el conflicto.

El historiador David Gutiérrez Ugalde analizó el contenido de la obra.

La presentación cerró con el Corrido de los Cristeros, que Gutiérrez Ugalde entonó y acompañó con un breve relato sobre la Guerra Cristera.

El Gobierno Municipal que preside Gaspar Trueba Moncada señaló que, con actividades como esta, busca que la Feria Colón 2026 sea una fiesta de entretenimiento y también un espacio para la cultura y la identidad, además de preservar la memoria histórica de Colón.

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