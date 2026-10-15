Colón, 15 de octubre de 2026.- El Cronista Municipal de Colón, Cristóbal Vega Prado, presentó en la Feria Colón 2026 su libro “Entre el Recuerdo y el Olvido”, dedicado a la Guerra Cristera.
El acto se realizó en la Galería del Recinto Ferial, que se convirtió en foro para la ocasión. Según el Gobierno Municipal, el propósito fue rescatar las raíces del municipio.
Asistió la Reina de la Feria Colón 2026, Natalia I.
Durante su intervención, Vega Prado explicó que el libro es fruto de años de investigación.
Para reunir el material buscó escritos, testimonios, reseñas y leyendas, y mantuvo consultas directas con familiares de quienes participaron en la Guerra Cristera.
De acuerdo con el Gobierno Municipal, el relato documenta hechos y da voz a quienes vivieron entre la fe y el conflicto.
El historiador David Gutiérrez Ugalde analizó el contenido de la obra.
La presentación cerró con el Corrido de los Cristeros, que Gutiérrez Ugalde entonó y acompañó con un breve relato sobre la Guerra Cristera.
El Gobierno Municipal que preside Gaspar Trueba Moncada señaló que, con actividades como esta, busca que la Feria Colón 2026 sea una fiesta de entretenimiento y también un espacio para la cultura y la identidad, además de preservar la memoria histórica de Colón.