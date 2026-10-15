Prevención llega a más de 3 mil jóvenes del COBAQ en El Marqués

Centro Vive aplica el programa en los planteles de La Griega, El Colorado, La Cañada y Chichimequillas, con personal calificado para dar contención emocional.

Vista general de estudiantes sentados frente a un ring de lucha libre, con un templete que dice \u201cVive en familia\u201d
La lucha libre profesional forma parte de las actividades gratuitas de Entre Prepas.
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Kary García
Por Kary García Oct 15, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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El Marqués, 15 de octubre de 2026.- El programa “Entre Prepas” llega a los planteles del COBAQ de La Griega, El Colorado, La Cañada y Chichimequillas, con actividades gratuitas para más de 3 mil jóvenes de 15 a 18 años.

Lo opera el Centro Vive, Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, con la intención de abrir espacios de diálogo, reflexión y sana convivencia entre los estudiantes.

Las actividades no tienen costo para los jóvenes ni para sus familias.

Entre ellas hay carreras de costales, batallas de freestyle, una obra de teatro, lucha libre profesional e inflables, distribuidas en cada plantel para que los estudiantes participen o las vean desde las gradas.

De acuerdo con el instituto, el objetivo es desarrollar factores protectores que reduzcan las conductas de riesgo entre los adolescentes.

El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, participó en los planteles de La Griega y La Cañada, acompañado por su esposa, Ana María Camacho Arce, y por su hijo.

Se acercó a los jóvenes para conocer sus inquietudes.

Según el gobierno municipal, el encuentro fue un espacio de convivencia que fortalece la confianza y recuerda la importancia de cuidar la salud emocional.

El Centro Vive cuenta con personal calificado para brindar contención emocional a los estudiantes que lo necesiten.

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