El Marqués, 15 de octubre de 2026.- El programa “Entre Prepas” llega a los planteles del COBAQ de La Griega, El Colorado, La Cañada y Chichimequillas, con actividades gratuitas para más de 3 mil jóvenes de 15 a 18 años.

Lo opera el Centro Vive, Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, con la intención de abrir espacios de diálogo, reflexión y sana convivencia entre los estudiantes.

Las actividades no tienen costo para los jóvenes ni para sus familias.

Entre ellas hay carreras de costales, batallas de freestyle, una obra de teatro, lucha libre profesional e inflables, distribuidas en cada plantel para que los estudiantes participen o las vean desde las gradas.

De acuerdo con el instituto, el objetivo es desarrollar factores protectores que reduzcan las conductas de riesgo entre los adolescentes.

El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, participó en los planteles de La Griega y La Cañada, acompañado por su esposa, Ana María Camacho Arce, y por su hijo.

Se acercó a los jóvenes para conocer sus inquietudes.

Según el gobierno municipal, el encuentro fue un espacio de convivencia que fortalece la confianza y recuerda la importancia de cuidar la salud emocional.

El Centro Vive cuenta con personal calificado para brindar contención emocional a los estudiantes que lo necesiten.