Tiroteo en escuela de Oregón deja al menos cuatro muertos

Tres de los fallecidos son niños; el presunto autor fue hallado muerto dentro de la escuela a la llegada de los agentes.

Letrero de la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregón, con ramos de flores y cinta policial tras el tiroteo

El tiroteo en la primaria Silver Rail dejó al menos cuatro muertos, tres de ellos niños; el distrito Bend-La Pine canceló las clases del 16 de octubre.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

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Bend, Estados Unidos, 16 de octubre de 2026.- Al menos cuatro personas murieron, tres de ellas niños, en un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, de acuerdo con fuentes policiales citadas por CNN y CBS News.

Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, confirmó que hubo múltiples víctimas, y dos funcionarios policiales dijeron a The Associated Press que la cifra preliminar de fallecidos podría aumentar.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta por un tirador en la escuela alrededor de las 13:00 horas del 15 de octubre.

El presunto autor de los disparos fue hallado muerto dentro de la escuela cuando los agentes llegaron, poco después de la alerta, según la portavoz. Las autoridades no han determinado quién efectuó el disparo mortal, aunque indicaron que podría haber sido una persona ajena al ataque.

Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, dijo en un comunicado recogido por CBS News: “Estamos atónitos y con el corazón roto por esta tragedia sin sentido”.

Cook extendió la simpatía del distrito a las familias y a todos los afectados por la violencia, y señaló que no hay palabras que expresen adecuadamente el dolor que vive la comunidad. Las prioridades inmediatas, precisó, son cuidar a los estudiantes y al personal, y asistir a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia.

El distrito canceló todas las clases, eventos y actividades deportivas previstas para el 16 de octubre.

El FBI estaba en el lugar y colabora en la investigación, que sigue en desarrollo, informó su director, Kash Patel.

Bend tiene aproximadamente 107,000 habitantes y se ubica en el centro de Oregón, a unos 240 kilómetros al sureste de Portland.

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