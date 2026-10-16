Nuevo León, 16 de octubre de 2026.- Las lluvias que se intensificaron desde la madrugada mantienen activo un operativo de prevención y vigilancia en el sur, el norte y el área metropolitana de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

Las acciones comenzaron en esas primeras horas del día, cuando las precipitaciones se presentaron con mayor fuerza. Su objetivo, de acuerdo con la dependencia, es prevenir riesgos y brindar atención oportuna ante cualquier situación de emergencia.

Los elementos de la corporación continúan con recorridos de supervisión y atienden los reportes ciudadanos para actuar de manera coordinada.

El primer llamado a la población tiene que ver con el agua en movimiento: Protección Civil pidió no cruzar ríos, arroyos, vados ni zonas inundadas mientras se registren las lluvias.

Para quienes circulan en automóvil, la recomendación es conducir con mayor precaución y reducir la velocidad cuando el pavimento esté mojado.

La dependencia exhortó además a no exponerse a situaciones de riesgo durante las precipitaciones, mantenerse atento a los avisos oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, el número de atención es el 9-1-1.