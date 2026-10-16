Sigue operativo por lluvias en Nuevo León; piden no cruzar vados

Los recorridos de supervisión arrancaron en la madrugada y cubren el sur, el norte y el área metropolitana de Monterrey; ante emergencias, el 9-1-1.

Unidad de rescate de Protección Civil de Nuevo León en una calle inundada, junto a un vehículo parcialmente hundido durante las lluvias.

Protección Civil de Nuevo León mantiene recorridos de supervisión en el sur, el norte y el área metropolitana de Monterrey por las lluvias que se intensificaron desde la madrugada.

Protección Civil de Nuevo León
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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Nuevo León, 16 de octubre de 2026.- Las lluvias que se intensificaron desde la madrugada mantienen activo un operativo de prevención y vigilancia en el sur, el norte y el área metropolitana de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

Las acciones comenzaron en esas primeras horas del día, cuando las precipitaciones se presentaron con mayor fuerza. Su objetivo, de acuerdo con la dependencia, es prevenir riesgos y brindar atención oportuna ante cualquier situación de emergencia.

Los elementos de la corporación continúan con recorridos de supervisión y atienden los reportes ciudadanos para actuar de manera coordinada.

El primer llamado a la población tiene que ver con el agua en movimiento: Protección Civil pidió no cruzar ríos, arroyos, vados ni zonas inundadas mientras se registren las lluvias.

Para quienes circulan en automóvil, la recomendación es conducir con mayor precaución y reducir la velocidad cuando el pavimento esté mojado.

La dependencia exhortó además a no exponerse a situaciones de riesgo durante las precipitaciones, mantenerse atento a los avisos oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, el número de atención es el 9-1-1.

clima seguridad lluvias proteccion civil

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