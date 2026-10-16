Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Las mujeres y los hombres que construyen y preservan los caminos y vialidades del estado de Querétaro recibieron el reconocimiento del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, por la entrega y el desempeño con que cumplen su labor todos los días.
La labor de los camineros favorece la movilidad y la seguridad de las familias queretanas. rotativo.com.mx
Macías destacó el esfuerzo y la dedicación de las y los camineros, cuya labor diaria es fundamental para mantener en buenas condiciones los caminos y vialidades del estado.
Macías agradeció el esfuerzo y la dedicación de las y los trabajadores. rotativo.com.mx
El presidente municipal vinculó ese trabajo con la movilidad y la seguridad de las familias queretanas.
Macías acompañó al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, al tradicional festejo por el Día del Caminero, que organizó la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).
El Día del Caminero es un festejo tradicional que organiza la CEI. rotativo.com.mx
Durante el festejo, Macías agradeció a las y los trabajadores por su esfuerzo y su dedicación en la conservación y el mantenimiento de los caminos y vialidades de Querétaro.