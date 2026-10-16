Felifer Macías reconoce labor de camineros de Querétaro

Trabajadores y personal posan frente al letrero de la Comisión Estatal de Infraestructura en el festejo del Día del Caminero

Felifer Macías agradeció a las y los trabajadores su esfuerzo en la conservación de los caminos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Las mujeres y los hombres que construyen y preservan los caminos y vialidades del estado de Querétaro recibieron el reconocimiento del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, por la entrega y el desempeño con que cumplen su labor todos los días.

Hombre con micr\u00f3fono se dirige a trabajadores con chalecos amarillos en el festejo del D\u00eda del Caminero de la CEI La labor de los camineros favorece la movilidad y la seguridad de las familias queretanas. rotativo.com.mx

Macías destacó el esfuerzo y la dedicación de las y los camineros, cuya labor diaria es fundamental para mantener en buenas condiciones los caminos y vialidades del estado.

Grupo de personas hace la se\u00f1al de victoria bajo un letrero de infraestructura en el festejo del D\u00eda del Caminero Macías agradeció el esfuerzo y la dedicación de las y los trabajadores. rotativo.com.mx

El presidente municipal vinculó ese trabajo con la movilidad y la seguridad de las familias queretanas.

Macías acompañó al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, al tradicional festejo por el Día del Caminero, que organizó la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Asistentes de pie ante un fondo del Poder Ejecutivo del Estado de Quer\u00e9taro en el festejo del D\u00eda del Caminero El Día del Caminero es un festejo tradicional que organiza la CEI. rotativo.com.mx

Durante el festejo, Macías agradeció a las y los trabajadores por su esfuerzo y su dedicación en la conservación y el mantenimiento de los caminos y vialidades de Querétaro.

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