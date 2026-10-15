Querétaro, Qro., 15 de octubre de 2026.— Con una inversión superior a los 18 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Querétaro rehabilitó las calles Ernesto Perrusquía y Manuel G. Aranda, ubicadas en la colonia Constituyentes del Parque, en la capital del estado.

De acuerdo con información del Municipio de Querétaro, los trabajos benefician a más de mil 800 habitantes y forman parte de las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de movilidad y la infraestructura urbana en esta zona de la ciudad.

La entrega de las vialidades fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, con la participación del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, conocido como Felifer Macías.

Autoridades y habitantes participaron en el acto de entrega de las obras en Constituyentes del Parque. rotativo.com.mx

Durante el acto, el alcalde destacó la participación de los vecinos en la identificación de necesidades y en el impulso de proyectos para atender problemas de infraestructura que, de acuerdo con sus declaraciones, habían permanecido sin solución durante años.

Participación vecinal en las obras de Querétaro

Macías sostuvo que la colaboración entre autoridades y habitantes de Constituyentes del Parque permitió avanzar en las acciones de rehabilitación de las vialidades.

El presidente municipal consideró que la participación ciudadana debe mantenerse como parte de las decisiones relacionadas con las obras públicas y los servicios urbanos.

“Esta colonia, Constituyentes del Parque, es símbolo de lo que queremos construir, de lo que estamos haciendo para que esta ciudad siga siendo la mejor ciudad para vivir, y que con el gobernador Mauricio Kuri hemos hecho un gran equipo para preservar nuestra calidad de vida”, declaró.

Habitantes y representantes gubernamentales asistieron al evento de entrega de obras. rotativo.com.mx

El alcalde también señaló que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Querétaro ha permitido desarrollar proyectos de infraestructura para atender necesidades de distintas colonias.

Más de 1,800 habitantes beneficiados

La rehabilitación de Ernesto Perrusquía y Manuel G. Aranda representa una inversión estatal superior a 18 millones de pesos, destinada a mejorar las condiciones de circulación y el entorno urbano de Constituyentes del Parque.

Según el comunicado municipal, las obras buscan facilitar los desplazamientos de los habitantes y mejorar las condiciones de las calles intervenidas.

El gobierno municipal presentó esta intervención como parte de las acciones coordinadas con la administración estatal para atender solicitudes ciudadanas relacionadas con infraestructura y movilidad.

Funcionarios estatales y municipales acudieron a la entrega de las calles rehabilitadas. rotativo.com.mx

Aunque el comunicado precisa el monto global de inversión y la población beneficiada, no desglosa los conceptos de obra, la superficie rehabilitada ni el periodo de ejecución de los trabajos.

La entrega se realizó este miércoles 14 de octubre, con la presencia de funcionarios estatales, municipales y habitantes de la colonia.