Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la colonia Villas de Santiago, luego de encontrarle una báscula y seis sobres transparentes con presunto cristal, informó la corporación.
El caso se originó con un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.
Los policías fueron informados sobre un hombre en actitud sospechosa y se trasladaron a la calle Santiago de Monclova, donde vieron a una persona con características coincidentes con las del reporte.
Al localizarlo, lo abordaron para descartar alguna situación irregular.
Derivado de una inspección física, los oficiales encontraron en su posesión una báscula y seis sobres transparentes con contenido coincidente con “cristal”.
Por ese hallazgo, el hombre fue detenido.
Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.