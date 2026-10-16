Detenido con presunto cristal en Villas de Santiago, Querétaro

Policías de la SSPMQ lo abordaron tras un reporte al 9-1-1 por actitud sospechosa; le encontraron una báscula y seis sobres con presunto “cristal”.

Policías de la SSPMQ custodian a un hombre detenido con presunto cristal en Villas de Santiago, Querétaro
  • Policías de la SSPMQ custodian al hombre detenido por delitos contra la salud en la colonia Villas de Santiago. Se presume su inocencia mientras la autoridad no determine su situación legal.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por delitos contra la salud en la colonia Villas de Santiago, luego de encontrarle una báscula y seis sobres transparentes con presunto cristal, informó la corporación.

El caso se originó con un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.

Los policías fueron informados sobre un hombre en actitud sospechosa y se trasladaron a la calle Santiago de Monclova, donde vieron a una persona con características coincidentes con las del reporte.

Al localizarlo, lo abordaron para descartar alguna situación irregular.

Derivado de una inspección física, los oficiales encontraron en su posesión una báscula y seis sobres transparentes con contenido coincidente con “cristal”.

Por ese hallazgo, el hombre fue detenido.

Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.

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