Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro habilitó la Galería de Arte del Centro Cívico como un espacio adicional y digno para celebrar bodas civiles, a través de la Dirección Registro Civil de la Secretaría de Gobierno. La primera ceremonia en este lugar ya se llevó a cabo.
La galería recibirá ceremonias los viernes y sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Las parejas que elijan este espacio no pagan un costo adicional por usarlo.
El trámite comienza en la Oficialía 7 del Registro Civil, ubicada en la planta baja, letra C, del Centro Cívico. En esa misma oficialía se programa la fecha de la ceremonia.
La primera boda fue oficiada por María Fernanda Padilla Martínez, directora del Registro Civil del Municipio de Querétaro. Los contrayentes fueron Luis Valdez Medina y Yadileivi Meneses López. El espacio fue remodelado con el respaldo del presidente municipal, Felifer Macías.
Padilla Martínez calificó la primera ceremonia como “un acierto y un avance que da el Municipio de Querétaro a la ciudadanía”, con el respaldo y las instrucciones del alcalde. Según explicó, el propósito es “acercarle a la ciudadanía a las cosas más bonitas, más fáciles, sin trabas”, y ofrecer “la mejor calidad en todos los espacios”.
Además de la galería, todas las delegaciones municipales cuentan con salas para celebrar matrimonios civiles. En esos espacios, los costos varían según el día y la hora de la ceremonia, y van de 1,044 a 4,106 pesos.
Luis Valdez Medina realizó su trámite en la Oficialía del Centro Histórico. Ahí le ofrecieron la posibilidad de ser el primero en casarse en la Galería de Arte. El contrayente agradeció al Municipio de Querétaro por esa oportunidad.