Querétaro abre su Galería del Centro Cívico a bodas civiles

Las parejas inician el trámite en la Oficialía 7 del Centro Cívico y no pagan un costo adicional por usar el espacio.

Pareja estampa su huella en el acta durante una boda civil en la Galería del Centro Cívico de Querétaro

Las parejas no pagan un costo adicional por usar la Galería de Arte para su boda civil.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro habilitó la Galería de Arte del Centro Cívico como un espacio adicional y digno para celebrar bodas civiles, a través de la Dirección Registro Civil de la Secretaría de Gobierno. La primera ceremonia en este lugar ya se llevó a cabo.

La galería recibirá ceremonias los viernes y sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Las parejas que elijan este espacio no pagan un costo adicional por usarlo.

El trámite comienza en la Oficialía 7 del Registro Civil, ubicada en la planta baja, letra C, del Centro Cívico. En esa misma oficialía se programa la fecha de la ceremonia.

La primera boda fue oficiada por María Fernanda Padilla Martínez, directora del Registro Civil del Municipio de Querétaro. Los contrayentes fueron Luis Valdez Medina y Yadileivi Meneses López. El espacio fue remodelado con el respaldo del presidente municipal, Felifer Macías.

Padilla Martínez calificó la primera ceremonia como “un acierto y un avance que da el Municipio de Querétaro a la ciudadanía”, con el respaldo y las instrucciones del alcalde. Según explicó, el propósito es “acercarle a la ciudadanía a las cosas más bonitas, más fáciles, sin trabas”, y ofrecer “la mejor calidad en todos los espacios”.

Además de la galería, todas las delegaciones municipales cuentan con salas para celebrar matrimonios civiles. En esos espacios, los costos varían según el día y la hora de la ceremonia, y van de 1,044 a 4,106 pesos.

Luis Valdez Medina realizó su trámite en la Oficialía del Centro Histórico. Ahí le ofrecieron la posibilidad de ser el primero en casarse en la Galería de Arte. El contrayente agradeció al Municipio de Querétaro por esa oportunidad.

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