Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro aseguró a 28 perros en un inmueble de la zona de El Nabo, en Juriquilla, donde presuntamente se ofrecían servicios de pensión para animales de compañía sin los permisos correspondientes. En el lugar había 58 ejemplares.
El operativo interinstitucional se realizó tras reportes ciudadanos sobre el establecimiento, en el marco del Plan Orden y del compromiso de salvaguardar el bienestar animal, de acuerdo con el Municipio.
Participaron la Secretaría de Bienestar Animal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil e Inspección a Comercio, de la Secretaría de Gobierno, cada una dentro de sus atribuciones.
Las autoridades municipales detectaron hacinamiento y falta de higiene en el inmueble. También señalaron espacios inadecuados para el resguardo y la separación de los animales, y protección insuficiente ante las condiciones climáticas.
Reportaron, además, deficiencias en los protocolos de manejo y seguridad. Durante la intervención se observaron enfrentamientos entre algunos de los perros.
Con base en lo encontrado, la Dirección de Inspección colocó sellos de suspensión parcial de actividades en el inmueble.
Los 28 caninos asegurados permanecen bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Animal. Especialistas los evalúan y recibirán seguimiento para vigilar su integridad y bienestar.
El Municipio invitó a la población a reportar situaciones que pongan en riesgo a los animales de compañía. Los avisos se reciben por WhatsApp, en el número 442 476 5387.