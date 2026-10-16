Suspenden pensión de perros en Querétaro; aseguran 28

Autoridades detectaron hacinamiento, falta de higiene y enfrentamientos entre ejemplares en un inmueble de El Nabo, Juriquilla, tras reportes ciudadanos.

Cinco funcionarios municipales, de espaldas, frente a un portón metálico rojo con sellos de suspensión, al caer la tarde.
  • Personal de Inspección, Protección Civil, Control Animal y Policía Municipal en el inmueble de El Nabo, en Juriquilla.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro aseguró a 28 perros en un inmueble de la zona de El Nabo, en Juriquilla, donde presuntamente se ofrecían servicios de pensión para animales de compañía sin los permisos correspondientes. En el lugar había 58 ejemplares.

El operativo interinstitucional se realizó tras reportes ciudadanos sobre el establecimiento, en el marco del Plan Orden y del compromiso de salvaguardar el bienestar animal, de acuerdo con el Municipio.

Participaron la Secretaría de Bienestar Animal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil e Inspección a Comercio, de la Secretaría de Gobierno, cada una dentro de sus atribuciones.

Las autoridades municipales detectaron hacinamiento y falta de higiene en el inmueble. También señalaron espacios inadecuados para el resguardo y la separación de los animales, y protección insuficiente ante las condiciones climáticas.

Reportaron, además, deficiencias en los protocolos de manejo y seguridad. Durante la intervención se observaron enfrentamientos entre algunos de los perros.

Con base en lo encontrado, la Dirección de Inspección colocó sellos de suspensión parcial de actividades en el inmueble.

Los 28 caninos asegurados permanecen bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Animal. Especialistas los evalúan y recibirán seguimiento para vigilar su integridad y bienestar.

El Municipio invitó a la población a reportar situaciones que pongan en riesgo a los animales de compañía. Los avisos se reciben por WhatsApp, en el número 442 476 5387.

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