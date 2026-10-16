Vehículo descompuesto causa carga vial en La Piedad, El Marqués

La afectación se concentra en el acceso desde El Colorado, en la incorporación hacia la carretera estatal 431 y los parques industriales.

Fila de automóviles, camiones y transporte de personal en la vialidad de acceso al puente de La Piedad, en El Marqués, Querétaro, bajo cielo nublado

La carga vehicular se concentra en el acceso proveniente de El Colorado, en la incorporación al puente de La Piedad con dirección a la carretera estatal 431 y los parques industriales.

Secretaría de Movilidad El Marqués
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Un vehículo de carga descompuesto en el trébol del puente de La Piedad provoca carga vehicular considerable en la zona, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.

La afectación se presenta en el acceso proveniente de El Colorado, justo en la incorporación al puente de La Piedad con dirección a la carretera estatal 431 y los parques industriales.

Es ese movimiento el que concentra la lentitud.

Quienes salen de El Colorado y necesitan tomar el puente para dirigirse hacia la estatal 431 o hacia la zona industrial son los automovilistas que enfrentan la carga vehicular en este punto, de acuerdo con la ubicación que precisó la dependencia municipal.

Ante la presencia de la unidad averiada en el trébol, la Secretaría de Movilidad recomendó a las y los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al aproximarse a la incorporación.

La dependencia también pidió anticipar los tiempos de traslado a quienes tengan previsto circular por este tramo, con el fin de considerar la demora que genera la afectación.

En el punto, la indicación es conducir con precaución y atender las indicaciones viales.

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