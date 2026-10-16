El Marqués, Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Un vehículo de carga descompuesto en el trébol del puente de La Piedad provoca carga vehicular considerable en la zona, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.
La afectación se presenta en el acceso proveniente de El Colorado, justo en la incorporación al puente de La Piedad con dirección a la carretera estatal 431 y los parques industriales.
Es ese movimiento el que concentra la lentitud.
Quienes salen de El Colorado y necesitan tomar el puente para dirigirse hacia la estatal 431 o hacia la zona industrial son los automovilistas que enfrentan la carga vehicular en este punto, de acuerdo con la ubicación que precisó la dependencia municipal.
Ante la presencia de la unidad averiada en el trébol, la Secretaría de Movilidad recomendó a las y los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al aproximarse a la incorporación.
La dependencia también pidió anticipar los tiempos de traslado a quienes tengan previsto circular por este tramo, con el fin de considerar la demora que genera la afectación.
En el punto, la indicación es conducir con precaución y atender las indicaciones viales.