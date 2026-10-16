Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en territorio queretano a José Antonio “N”, alias “El Tripa”, contra quien existía una orden de aprehensión por secuestro agravado emitida en Hidalgo, y lo entregaron a las autoridades de esa entidad.

El mandamiento judicial fue emitido el 4 de febrero de 2022 por una jueza de control con sede en Pachuca de Soto. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo lo señala por su probable intervención en el secuestro de una persona.

La pista que llevó a su captura salió del intercambio de información entre las dos unidades antisecuestro.

De acuerdo con la Fiscalía queretana, la coordinación entre la UECS de Querétaro y la UECS de la Procuraduría de Hidalgo permitió establecer que el imputado se encontraba en territorio queretano. Con esa ubicación, los agentes queretanos cumplimentaron la orden de aprehensión en apoyo a la autoridad hidalguense.

La detención se realizó dentro de la estrategia Sinergia Regional, mediante la cual las unidades especializadas de ambos estados trabajan de forma coordinada para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

Tras su detención, José Antonio “N” fue entregado a las autoridades de Hidalgo para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Será en esa entidad donde se determine su situación jurídica y se dé continuidad al procedimiento penal correspondiente.