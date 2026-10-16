Detienen en Querétaro a ‘El Tripa’ por secuestro en Hidalgo

La orden fue emitida en 2022 por una jueza de control de Pachuca; el detenido ya fue entregado a las autoridades hidalguenses

José Antonio “N”, alias ‘El Tripa’, con el rostro difuminado y sudadera negra, de pie entre dos agentes de espaldas de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de Querétaro, tras su detención por secuestro agravado

José Antonio “N”, alias ‘El Tripa’, fue entregado a las autoridades de Hidalgo, que lo requieren por secuestro agravado mediante una orden de aprehensión emitida en 2022 en Pachuca. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 16 de octubre de 2026.- Elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en territorio queretano a José Antonio “N”, alias “El Tripa”, contra quien existía una orden de aprehensión por secuestro agravado emitida en Hidalgo, y lo entregaron a las autoridades de esa entidad.

El mandamiento judicial fue emitido el 4 de febrero de 2022 por una jueza de control con sede en Pachuca de Soto. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo lo señala por su probable intervención en el secuestro de una persona.

La pista que llevó a su captura salió del intercambio de información entre las dos unidades antisecuestro.

De acuerdo con la Fiscalía queretana, la coordinación entre la UECS de Querétaro y la UECS de la Procuraduría de Hidalgo permitió establecer que el imputado se encontraba en territorio queretano. Con esa ubicación, los agentes queretanos cumplimentaron la orden de aprehensión en apoyo a la autoridad hidalguense.

La detención se realizó dentro de la estrategia Sinergia Regional, mediante la cual las unidades especializadas de ambos estados trabajan de forma coordinada para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

Tras su detención, José Antonio “N” fue entregado a las autoridades de Hidalgo para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Será en esa entidad donde se determine su situación jurídica y se dé continuidad al procedimiento penal correspondiente.

seguridad sucesos criminalidad secuestro

Reciente

Siete hombres posan con un certificado de agradecimiento frente a una pantalla con los logotipos del Gobierno del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Contraloría y el Sistema Estatal Anticorrupción
Querétaro

Premian en Querétaro a ganadores de Transparencia en Corto 2026

Los ganadores de cortometraje y microvideo representarán a Querétaro en la etapa nacional, que se realizará en Durango.

Fila de automóviles, camiones y transporte de personal en la vialidad de acceso al puente de La Piedad, en El Marqués, Querétaro, bajo cielo nublado
Querétaro

Vehículo descompuesto causa carga vial en La Piedad, El Marqués

La afectación se concentra en el acceso desde El Colorado, en la incorporación hacia la carretera estatal 431 y los parques industriales.

Unidad de rescate de Protección Civil de Nuevo León en una calle inundada, junto a un vehículo parcialmente hundido durante las lluvias.
México

Sigue operativo por lluvias en Nuevo León; piden no cruzar vados

Los recorridos de supervisión arrancaron en la madrugada y cubren el sur, el norte y el área metropolitana de Monterrey; ante emergencias, el 9-1-1.

Trabajadores y personal posan frente al letrero de la Comisión Estatal de Infraestructura en el festejo del Día del Caminero
Querétaro

Felifer Macías reconoce labor de camineros de Querétaro