Cinco artistas pintan mural de Día de Muertos en San Juan del Río

Se inaugurará durante el 20º Festival y reunirá el Puente de la Historia, el Camino Real de Tierra Adentro y el Día de Muertos.

Muro de calle Hidalgo con el boceto del Mural de las Ánimas, andamios y conos, en San Juan del Río

El mural medirá 9.5 metros de alto por 13.5 de ancho.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 16, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- El Puente de la Historia, el Camino Real de Tierra Adentro y la tradición de Día de Muertos convivirán en un mismo muro de la calle Hidalgo, casi esquina con Fernando de Tapia, donde cinco artistas pintan el “Mural de las Ánimas”, una obra de 9.5 metros de alto por 13.5 de ancho.

El mural se inaugurará en los primeros días del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026, informó el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate.

Pintor con rodillo cubre de morado el boceto de una calavera con sombrero en el mural de D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo Cinco artistas laboran en la obra: tres locales y dos de Chiapas. rotativo.com.mx

El Gobierno Municipal, que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia, realiza la obra a través de la Coordinación de Desarrollo Económico y el Consejo Ciudadano de Turismo, con el propósito de resaltar los símbolos, la cultura y las tradiciones del municipio.

Durán Zárate detalló que la obra cuenta con patrocinios de empresas y negocios establecidos en la demarcación y que la coordina el artista urbano Dens Urtiz.

Muralista sobre un andamio pinta con rodillo el fondo del Mural de las \u00c1nimas de D\u00eda de Muertos en San Juan del R\u00edo Para plasmar los elementos históricos se llevó a cabo una investigación documental. rotativo.com.mx

“Es una obra que va a tener varios elementos identitarios del municipio, como lo es el Puente de la Historia, el tema del Camino Real de Tierra Adentro, pero también se le está dando énfasis a esta tradición de Día de Muertos que tenemos en el municipio y también al tema de la Ruta del Queso y el Vino, que San Juan es puerta de ella”, dijo.

Urtiz explicó que el mural mostrará la historia de San Juan del Río. Incluirá una carreta, que representa el Camino Real de Tierra Adentro, y la pirámide del Barrio de La Cruz, entre otros elementos. Para plasmarlos se llevó a cabo una investigación documental.

Boceto de calaveras y una carreta en el Mural de las \u00c1nimas de San Juan del R\u00edo, junto a un andamio La carreta representa el Camino Real de Tierra Adentro. rotativo.com.mx

En el mural laboran cinco artistas. Tres son locales: el propio Urtiz, un escultor que trabaja el metal y un ilustrador. Los otros dos son del estado de Chiapas y se dedican al muralismo en gran formato.

El festival contempla concursos de Plañideras, Marcha de los Muertos, Catrinas, Disfraces Mexicanos, Máscaras, Pan de Muerto, Exhibición Ecuestre de los Muertos, Mascotas Patas y Garras Peludas y Calaveras Literarias.

Figuras de esqueletos con una canasta en el Mural de D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo, junto a una lona de patrocinio Empresas y negocios establecidos en la demarcación patrocinan la obra. rotativo.com.mx

Las convocatorias están abiertas y disponibles en las redes sociales de Presidencia Municipal San Juan del Río, de la Coordinación de Desarrollo Económico SJR y de Cultura San Juan del Río, Querétaro.

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