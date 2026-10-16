Fiscalía y autoridades electorales firman convenio en Querétaro

El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández advirtió que la Fiscalía actuará con contundencia ante cualquier conducta delictiva en procesos electorales.

El Fiscal General de Querétaro habla ante un micrófono junto a titulares de autoridades electorales y judiciales
  • La Fiscalía General del Estado firmó el convenio con cuatro autoridades electorales y judiciales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Poder Judicial del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), con vistas a los próximos procesos electorales.

El documento reúne a cinco instituciones y establece canales de comunicación para atender los asuntos de materia electoral que corresponden a cada una.

Durante el acto, el Fiscal insistió en que el trabajo debe hacerse “en Sinergia” y dejó una advertencia dirigida a quien pretenda cometer delitos electorales: “Si alguien pretende llevar a cabo la consumación de una conducta delictiva, tengan presente que nosotros habremos de trabajar y actuar con contundencia con la finalidad de que las personas responsables o autoras de la comisión del delito tengan una consecuencia”.

Por parte de las instituciones firmaron Grisel Muñiz Rodríguez, Braulio Guerra Urbiola, María Luisa Flores Huerta y Daniel Estrada García. Al acto asistió también el vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Uriel Guillén Orozco.

Con la firma, las autoridades buscan fortalecer la colaboración y el trabajo en sinergia para garantizar el apego a la legalidad durante los próximos procesos electorales.

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