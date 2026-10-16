Querétaro, 16 de octubre de 2026.- El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Poder Judicial del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), con vistas a los próximos procesos electorales.

El documento reúne a cinco instituciones y establece canales de comunicación para atender los asuntos de materia electoral que corresponden a cada una.

Durante el acto, el Fiscal insistió en que el trabajo debe hacerse “en Sinergia” y dejó una advertencia dirigida a quien pretenda cometer delitos electorales: “Si alguien pretende llevar a cabo la consumación de una conducta delictiva, tengan presente que nosotros habremos de trabajar y actuar con contundencia con la finalidad de que las personas responsables o autoras de la comisión del delito tengan una consecuencia”.

Por parte de las instituciones firmaron Grisel Muñiz Rodríguez, Braulio Guerra Urbiola, María Luisa Flores Huerta y Daniel Estrada García. Al acto asistió también el vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Uriel Guillén Orozco.

Con la firma, las autoridades buscan fortalecer la colaboración y el trabajo en sinergia para garantizar el apego a la legalidad durante los próximos procesos electorales.