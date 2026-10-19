Colecta Invernal en Querétaro buscará superar 50 mil cobijas

La recepción de cobijas nuevas inicia el 22 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín.

Mujer de suéter negro habla ante un micrófono bajo un portal colonial durante la convocatoria a la Colecta Invernal 2026

La Colecta Invernal 2026 del DIF Estatal inicia el 22 de octubre con la recepción de cobijas nuevas; la meta es superar las 50 mil de la edición anterior.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 19, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El Sistema Estatal DIF iniciará el 22 de octubre la Colecta Invernal 2026 con la recepción de cobijas nuevas, en un arranque programado a las 9:00 de la mañana en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, convocó a la ciudadanía a participar en la campaña.

La convocatoria llega con las bajas temperaturas en Querétaro. Herrera señaló que en días recientes hubo descensos importantes de temperatura y que hay que reforzar los apoyos a las familias de comunidades con condiciones climáticas más severas.

«Ya empezamos con los fríos», expresó Herrera.

Pidió el respaldo de la población: «necesitamos de toda la gente que nos coopere para llevar muchas cobijas a los municipios».

En la edición anterior se reunieron 50 mil cobijas, recordó Herrera, y la meta de esta ocasión es superarlas con la participación de la sociedad queretana.

Las donaciones se destinarán a distintos municipios, en coordinación con los sistemas DIF locales.

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