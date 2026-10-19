Festival de la Máscara de Palo será gratis en San Juan del Río

La Valla reunirá a más de 100 xhitases con gastronomía, artesanías y música, en una tradición de más de 120 años

Funcionarios y xhitases con carteles en la presentación del tercer Festival de la Máscara de Palo de La Valla

La comunidad de La Valla recibirá el 25 de octubre, a las 2:00 de la tarde, el tercer Festival de la Máscara de Palo, de entrada gratuita, con más de 100 xhitases, gastronomía local y artesanos.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 19, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- La comunidad de La Valla recibirá el 25 de octubre, a las 2:00 de la tarde, el tercer Festival de la Máscara de Palo, un encuentro de entrada gratuita inspirado en la tradición y el legado de los xhitases.

En la línea de honor de la presentación estuvieron Abraham Corona, director de Turismo; Tania Ruiz, directora de Proyectos Regionales; Paulino Moreno, coordinador de Festivaleando, y Marcial Ramírez García, Mayor Xhitae de la comunidad.

El festival contará con más de 100 xhitases, 30 negocios locales de gastronomía y artesanos, y 10 negocios de postres. Habrá además una zona infantil externa para las familias que lleguen con niños.

Personaje de los xhitases con m\u00e1scara de palo de La Valla, tradici\u00f3n que celebrar\u00e1 su tercer festival Más de 100 xhitases participarán en el tercer Festival de la Máscara de Palo, que contará con una zona infantil externa para las familias que lleguen con niños. rotativo.com.mx

En el escenario se presentarán las bandas La Escandalosa M16 y Aires del Bajío, junto con el grupo de baile folklórico Las Coronelas.

Paulino Moreno señaló que la Presidencia Municipal aportará más de un millón de pesos para la realización del evento, que forma parte de Festivaleando.

Xhitases con m\u00e1scaras de palo y atuendos coloridos posan en San Juan del R\u00edo rumbo al festival de La Valla El Festival de la Máscara de Palo busca preservar los más de 120 años de esta tradición en La Valla; todos los beneficios económicos del encuentro serán a favor de la comunidad. rotativo.com.mx

Todos los beneficios económicos serán a favor de la comunidad. El festival busca preservar los más de 120 años de tradición de la máscara de palo y darle respaldo institucional.

“Un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones nunca va a perder su identidad”, enfatizó Tania Ruiz.

Durante la presentación se estimó que 20 por ciento de la asistencia provendrá de otros estados.

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