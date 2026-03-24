San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Mujeres que sueldan, operan montacargas, conducen unidades de transporte público y trabajan como carpinteras o plomeras no son ya una excepción en Querétaro — son el resultado de un programa de la Secretaría del Trabajo estatal que lleva varios ciclos insertando mujeres dentro de las empresas de los sectores aeroespacial y automotriz, los dos más dinámicos de la entidad, con una condición que las compañías aceptaron desde el inicio: quien termina la capacitación, se queda contratada.
El esquema, denominado becas para formación de talento, funciona con la empresa como aula. La trabajadora entra al piso de producción desde el primer día, aprende el oficio en condiciones reales y firma contrato al concluir el proceso.
Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, indicó que el modelo ha resultado "sumamente bondadoso" para ambas partes — aunque el giro más significativo lo han protagonizado las propias compañías, que reconocieron haber operado durante años con un sesgo que daban por natural: la idea de que ciertos oficios industriales eran territorio exclusivo de hombres.
Precisión en el ensamble, el argumento que convenció a las fábricas
Lo que terminó de convencer a varias empresas no fue un argumento de política de género sino uno de productividad. En líneas de producción donde el ensamble de piezas exige alta precisión y tolerancias mínimas de error — una constante en la industria aeroespacial — las mujeres incorporadas a través del programa mostraron resultados que las propias firmas no anticipaban. San Martín Castillo lo señaló sin ambigüedad: las mujeres "han sido transcendentales" en esas vacantes.
El dato no es menor en un estado donde el sector aeroespacial emplea a decenas de miles de personas y compite con estándares internacionales de calidad.
El programa de capacitación dentro de las propias empresas garantiza la contratación de las participantes al concluir el proceso de formación en oficios industriales. (depositphotos)
Que las empresas hayan modificado sus criterios de selección por razones operativas, y no solo por cumplimiento normativo, cambia la naturaleza del avance: no depende de una instrucción de gobierno para sostenerse.
¿Qué oficios no tradicionales están abiertos para mujeres en Querétaro hoy?
Más allá del aeroespacial y el automotriz, la Secretaría del Trabajo ha desarrollado capacitación en oficios que hasta hace poco eran de acceso casi exclusivo para hombres.
La lista incluye operadoras de transporte público urbano, montacarguistas, soldadoras, carpinteras y plomeras — perfiles que ahora forman parte de la bolsa de vacantes en las ferias de empleo que la dependencia organiza en los municipios.
En la jornada de este martes en San Juan del Río, varios de esos perfiles estuvieron disponibles entre las más de 800 vacantes ofertadas exclusivamente para mujeres.
El siguiente paso del programa apunta a un módulo de capacitación permanente en el municipio, cuya ubicación definitiva quedará resuelta antes de que concluya marzo, según confirmó la titular de la dependencia.
El espacio busca consolidar la formación en oficios no tradicionales como oferta continua, no solo en jornadas esporádicas de feria.