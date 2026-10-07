Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Los taludes de las carreteras federales 120 y 69, principalmente en la Sierra Gorda, permanecen inestables por las lluvias de los últimos días y existe una alta probabilidad de que se presenten nuevos deslaves, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Uno de los principales puntos de riesgo está en la carretera federal 120, desde Camargo hasta Pinal de Amoles, donde las curvas presentan diversas zonas inestables por el tipo de material, detalló Amaya Torres.

De Pinal de Amoles hacia Ahuacatlán, prácticamente todo el talud se encuentra inestable.

"Con la saturación de todos estos taludes, con la saturación de agua, es muy probable que tengamos muchos más deslaves sobre carreteras", advirtió. La Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en coordinación con los municipios serranos y permanece atenta para atender cualquier situación que represente un riesgo para la población.

En Santa María de los Cocos, en Arroyo Seco, el incremento en el nivel del río dejó aislada de forma temporal a la comunidad. Personal de Protección Civil ingresó mediante una tirolesa para evaluar las condiciones de la población y encontró a los habitantes en buenas condiciones.

Amaya Torres indicó que el nivel del río ya había descendido, aunque la vialidad todavía no era completamente visible. Aun así, se permite el paso de vehículos bajo supervisión de Protección Civil.

A través del DIF estatal y la Sedesoq se hicieron llegar despensas a las familias que permanecían aisladas, y también se enviaron medicamentos.

La expectativa es que la vialidad quede completamente abierta el 8 de octubre, siempre y cuando no se registre una nueva crecida del río.