Derrumbes por lluvias cierran caminos en Cadereyta y San Joaquín

Protección Civil reportó un deslizamiento en la carretera federal 120, en Cadereyta, y derrumbes en caminos de San Joaquín; hay maquinaria en las zonas afectadas.

Persona con casco y chaleco salvavidas frente a una corriente lodosa durante las lluvias en la sierra de Querétaro

Las lluvias de las últimas horas provocaron deslizamientos de material, derrumbes y cierres viales en la zona serrana de Querétaro, informó Protección Civil.

Ilustrativa
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 05, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Las lluvias de las últimas horas provocaron deslizamientos de material y derrumbes en la zona serrana de Querétaro, principalmente en Cadereyta y San Joaquín, y mantienen cerrada por completo la circulación hacia la comunidad de El Plátano, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

En Cadereyta, Amaya Torres reportó un deslizamiento de material sobre la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, a la altura del kilómetro 80+600, donde personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantiene trabajos de limpieza para liberar la vialidad.

En San Joaquín hay derrumbes en los caminos que comunican a San Rafael con El Durazno, a San Sebastián con Puerto de la Gatita y a Santa Teresa con El Plátano. Ya se cuenta con maquinaria en las zonas afectadas para limpiar y reabrir las vialidades, indicó el funcionario.

El cierre hacia El Plátano obedece a un deslizamiento de material y a un derrumbe que obstruyen por completo la cinta de rodamiento.

Otro cierre se registra en el acceso a la comunidad de El Rayo, en Hacienda Las Gatas, por el crecimiento del río Jalpan. Según Amaya Torres, en ese punto hay un puente peatonal colgante que permite el paso de personas.

seguridad sucesos lluvias

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