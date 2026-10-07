Liberan camino a El Ranchito tras deslave en Pinal de Amoles

La Comisión Estatal de Infraestructura retiró lodo, rocas y escombro; el Gobierno del Estado reporta 14 caminos rehabilitados en el municipio.

Retroexcavadora cubierta de lodo despeja el camino de El Ranchito, en Pinal de Amoles, tras el deslave
  • Personal estatal retiró lodo, rocas y escombro del camino que comunica a El Refugio con El Ranchito.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pinal de Amoles, 7 de octubre de 2026.- El camino que comunica a El Refugio con El Ranchito, en Pinal de Amoles, quedó liberado y habilitado al 100 por ciento tras el deslave registrado en la vialidad, informó el Gobierno del Estado.

El gobernador Mauricio Kuri González constató los trabajos de limpieza durante una supervisión por las zonas de la Sierra Gorda afectadas por las lluvias. Recorrió el área del deslave junto con funcionarios estatales y municipales y vecinos de la comunidad.

Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, explicó que las labores consistieron en retirar lodo, rocas y escombro.

Personal de obras públicas colocó además 9,612 metros cuadrados de concreto hidráulico, 1,126 metros cúbicos de muros de concreto y 70 kilómetros de revestimiento.

Los trabajos forman parte de un fondo de 150 millones de pesos para la reconstrucción de caminos en la Sierra Gorda y el Semidesierto.

La funcionaria indicó que en lo que va de 2026 se han registrado cinco deslaves, frente a 200 el año anterior, y que el trabajo interinstitucional continuará durante el resto de la temporada de lluvias.

El recorrido permitió verificar la reconstrucción y rehabilitación de 14 caminos que conectan localidades de Pinal de Amoles, con una inversión superior a 23.5 millones de pesos.

Según el Gobierno del Estado, las obras benefician la movilidad de más de 40 mil habitantes.

Durante la visita, el gobernador reiteró el compromiso de su administración con las comunidades apartadas: dijo que quizá no esté en todas las buenas, pero que en todas las malas cuenten con él.

Posteriormente, Kuri González y la comitiva llegaron al río Ahuacatlán de Guadalupe, que lleva un caudal de 10 mil litros por segundo, y supervisaron el puente.

Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua, explicó el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua de San Pedro Ahuacatlán.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Eric Gudiño; el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Mejía; el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, y la presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza.

Funcionarios y vecinos recorren el camino de El Ranchito, en Pinal de Amoles, junto a la ladera del deslave
  • El camino de El Refugio a El Ranchito quedó liberado y habilitado al 100 por ciento tras el deslave.

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