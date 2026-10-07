Pinal de Amoles, 7 de octubre de 2026.- El camino que comunica a El Refugio con El Ranchito, en Pinal de Amoles, quedó liberado y habilitado al 100 por ciento tras el deslave registrado en la vialidad, informó el Gobierno del Estado.
El gobernador Mauricio Kuri González constató los trabajos de limpieza durante una supervisión por las zonas de la Sierra Gorda afectadas por las lluvias. Recorrió el área del deslave junto con funcionarios estatales y municipales y vecinos de la comunidad.
Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, explicó que las labores consistieron en retirar lodo, rocas y escombro.
Personal de obras públicas colocó además 9,612 metros cuadrados de concreto hidráulico, 1,126 metros cúbicos de muros de concreto y 70 kilómetros de revestimiento.
Los trabajos forman parte de un fondo de 150 millones de pesos para la reconstrucción de caminos en la Sierra Gorda y el Semidesierto.
La funcionaria indicó que en lo que va de 2026 se han registrado cinco deslaves, frente a 200 el año anterior, y que el trabajo interinstitucional continuará durante el resto de la temporada de lluvias.
El recorrido permitió verificar la reconstrucción y rehabilitación de 14 caminos que conectan localidades de Pinal de Amoles, con una inversión superior a 23.5 millones de pesos.
Según el Gobierno del Estado, las obras benefician la movilidad de más de 40 mil habitantes.
Durante la visita, el gobernador reiteró el compromiso de su administración con las comunidades apartadas: dijo que quizá no esté en todas las buenas, pero que en todas las malas cuenten con él.
Posteriormente, Kuri González y la comitiva llegaron al río Ahuacatlán de Guadalupe, que lleva un caudal de 10 mil litros por segundo, y supervisaron el puente.
Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua, explicó el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua de San Pedro Ahuacatlán.
Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Eric Gudiño; el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Mejía; el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, y la presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza.
- El camino de El Refugio a El Ranchito quedó liberado y habilitado al 100 por ciento tras el deslave.