Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La jornada arranca con ambiente frío a fresco y cielo medio nublado a nublado en Querétaro. Por la tarde llegarán intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La estación de la capital registró una mínima de 10.7 °C. Para el resto del día, el pronóstico regional del organismo ubica la máxima entre 19 y 21 °C y la mínima entre 9 y 11 °C, así que entre la madrugada y la tarde habrá una diferencia de unos diez grados.
Los chubascos acumularían entre 5 y 25 milímetros en 24 horas. El SMN incluye a Querétaro en el grupo de entidades de la Mesa Central con lluvias de ese tipo, junto con Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Las lluvias puntuales fuertes se concentran en el centro de Puebla.
El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 en zonas de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Para la capital, el pronóstico regional lo describe del este y noreste, de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas. El SMN advierte que las ráfagas pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que conviene vigilar espectaculares y ramas durante la tarde.
La inestabilidad proviene de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, que se combina con aire húmedo del Pacífico y del golfo de México. A ese escenario se suman el frente frío número 2, estacionario sobre el este y sureste del golfo, y una masa de aire polar que mantiene el descenso de temperatura en el país. El ciclón Trudy, frente al Pacífico central, se debilita.
La temperatura varía según la zona. En San Joaquín, en la parte serrana del estado, el SMN prevé una máxima de entre 17 y 19 °C, es decir, dos grados menos que en la capital en ambos extremos del rango.
Para el 20 de octubre, el pronóstico regional mantiene la mínima entre 9 y 11 °C en la capital y sube la máxima a un rango de 20 a 22 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas.