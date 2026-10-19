Mañana fresca, chubascos por la tarde y rachas en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos de 5 a 25 mm con posibles descargas eléctricas por la tarde y rachas de hasta 50 km/h.

Cielo medio nublado sobre un campo de Querétaro, donde el SMN prevé chubascos con descargas eléctricas por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional prevé en Querétaro intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas por la tarde, con acumulados de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La jornada arranca con ambiente frío a fresco y cielo medio nublado a nublado en Querétaro. Por la tarde llegarán intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La estación de la capital registró una mínima de 10.7 °C. Para el resto del día, el pronóstico regional del organismo ubica la máxima entre 19 y 21 °C y la mínima entre 9 y 11 °C, así que entre la madrugada y la tarde habrá una diferencia de unos diez grados.

Los chubascos acumularían entre 5 y 25 milímetros en 24 horas. El SMN incluye a Querétaro en el grupo de entidades de la Mesa Central con lluvias de ese tipo, junto con Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Las lluvias puntuales fuertes se concentran en el centro de Puebla.

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 en zonas de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Para la capital, el pronóstico regional lo describe del este y noreste, de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas. El SMN advierte que las ráfagas pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que conviene vigilar espectaculares y ramas durante la tarde.

La inestabilidad proviene de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, que se combina con aire húmedo del Pacífico y del golfo de México. A ese escenario se suman el frente frío número 2, estacionario sobre el este y sureste del golfo, y una masa de aire polar que mantiene el descenso de temperatura en el país. El ciclón Trudy, frente al Pacífico central, se debilita.

La temperatura varía según la zona. En San Joaquín, en la parte serrana del estado, el SMN prevé una máxima de entre 17 y 19 °C, es decir, dos grados menos que en la capital en ambos extremos del rango.

Para el 20 de octubre, el pronóstico regional mantiene la mínima entre 9 y 11 °C en la capital y sube la máxima a un rango de 20 a 22 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas.

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