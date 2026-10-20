San Juan del Río, 20 Oct 2026.- El primer actor Rubén Cerda protagonizará el musical “Santa Claus” el 6 de diciembre en San Juan del Río, una obra con causa que beneficiará a cinco asociaciones.

Las organizaciones que recibirán el apoyo son la Cruz Roja, El Vuelo del Albatros, Fundación Chabely, Fundación Mujer Vive y Anker al rescate.

Cerda explicó que el propósito de la puesta en escena es llevar esperanza y, sobre todo, unión familiar, además de revivir la Navidad como una tradición más que como una costumbre.

Cerda es actor, comediante, cantante, locutor y actor de doblaje mexicano. Entre sus personajes más conocidos están el dinosaurio Barney, Mickey Mouse, Kronk en “Las locuras del emperador” y Oogie Boogie en “El extraño mundo de Jack”.

El musical se presentará en el Centro de Cultura y de Convenciones (CECUCO), con dos funciones: a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde.

Los boletos tienen un costo desde 200 pesos en gradas hasta 400 pesos en VIP.