Rubén Cerda protagonizará musical Santa Claus en San Juan del Río

Obra con causa: dos funciones el 6 de diciembre en el CECUCO, con boletos de 200 a 400 pesos, a beneficio de cinco asociaciones.

Rueda de prensa del musical Santa Claus en San Juan del Río con cuatro personas en una mesa y un micrófono

La obra con causa beneficiará a la Cruz Roja, El Vuelo del Albatros, Fundación Chabely, Fundación Mujer Vive y Anker al rescate.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 20, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 20 Oct 2026.- El primer actor Rubén Cerda protagonizará el musical “Santa Claus” el 6 de diciembre en San Juan del Río, una obra con causa que beneficiará a cinco asociaciones.

Las organizaciones que recibirán el apoyo son la Cruz Roja, El Vuelo del Albatros, Fundación Chabely, Fundación Mujer Vive y Anker al rescate.

Cerda explicó que el propósito de la puesta en escena es llevar esperanza y, sobre todo, unión familiar, además de revivir la Navidad como una tradición más que como una costumbre.

Cerda es actor, comediante, cantante, locutor y actor de doblaje mexicano. Entre sus personajes más conocidos están el dinosaurio Barney, Mickey Mouse, Kronk en “Las locuras del emperador” y Oogie Boogie en “El extraño mundo de Jack”.

El musical se presentará en el Centro de Cultura y de Convenciones (CECUCO), con dos funciones: a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde.

Los boletos tienen un costo desde 200 pesos en gradas hasta 400 pesos en VIP.

entretenimiento fiestas navideñas musical

Reciente

Mujer sonriente junto a fotografía enmarcada y escalera de madera, imagen de apoyo de la elección de rectoría de la UAQ
Querétaro

Silvia Amaya Llano es reelecta rectora de la UAQ en Querétaro

Ganó 13 facultades con el voto docente y nueve con el estudiantil, además de 44 votos en el H. Consejo Universitario, informó la UAQ.

Autoridades descubren la placa de la primera piedra del Centro Integral de Autismo del Municipio de Querétaro
Querétaro

Ponen primera piedra del Centro Integral de Autismo en Querétaro

La obra, con inversión de 32.5 millones de pesos, concentrará evaluación, intervención, orientación y acompañamiento para personas autistas y sus familias.

Tres hombres revisan el proyecto del camino a El Sitio durante la entrega de la tercera etapa en San Juan del Río
San Juan del Río

Entregan tercera etapa del camino a El Sitio en San Juan del Río

Funcionarias de SECTUR y USEBEQ muestran el convenio firmado junto a una alumna, frente a un letrero de Firma de Convenio SECTUR-USEBEQ
Querétaro

SECTUR y USEBEQ firman convenio de cultura turística en Querétaro

El convenio fortalece el programa Fomento a la Cultura Turística, con más de 15 años de trayectoria, en escuelas de educación básica del estado.