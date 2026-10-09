Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- Las hermanas Vals (Falsedad), obra de la dramaturga neerlandesa Lot Vekemans, tiene temporada hasta el 25 de octubre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. La historia parte de una sala de espera donde dos hermanas permanecen bajo custodia mientras una investigación por la muerte de una ciclista pone a prueba la relación entre ambas.

Las funciones son los jueves y viernes a las 20:00 horas, y los sábados y domingos a las 18:00 horas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta la obra a través del Centro Cultural Helénico, con dirección de Pilar Boliver. Talía Marcela, María Fernanda García y Gastón Yanes la protagonizan.

Las hermanas son Kat y Sis. A ellas se suma Gé, un biólogo celular cuya presencia altera la versión de los hechos construida hasta ese momento.

Mientras las hermanas confrontan sus diferencias, resentimientos y afectos, Gé recurre a la observación y a la biología celular para reflexionar sobre la manera en que los seres humanos reaccionan cuando aquello que consideran verdadero empieza a ponerse en duda.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la puesta mezcla momentos de humor negro con confrontaciones familiares y convierte la sala de espera en un espacio donde los personajes quedan expuestos ante una investigación y frente a sus propias contradicciones.

Entre versiones contradictorias, silencios, culpas y recuerdos incompletos, la dramaturgia contrapone las maneras en que cada personaje entiende la realidad, la responsabilidad individual, la necesidad de proteger a quienes se ama y la dificultad de reconocerse cuando la historia empieza a resquebrajarse.

La pregunta que atraviesa la obra es cuánto de lo que se considera verdadero corresponde a los hechos y cómo influyen la percepción, los recuerdos y las ideas que cada quien ha construido sobre sí mismo y sobre los demás.

Al término de la función, la directora Pilar Boliver definió la puesta en escena como “un thriller psicológico y metafísico”, en el que las metáforas y la metaficción aparecen y desaparecen a lo largo de una historia que obliga a mirar una y otra vez aquello que parece cierto.

La actriz Tiaré Scanda, madrina de la temporada junto con Liz Gallardo, destacó que “se habla mucho de lo que es verdad y lo que no es verdad” y reivindicó el teatro como “una experiencia viva y propia”, capaz de provocar emociones y preguntas directamente en el público.

Liz Gallardo destacó los años de amistad y compañerismo que la unen con integrantes del montaje y deseó “la mejor de las suertes en esta temporada, que sea un éxito y que venga mucha gente a ver esta obra”.

El equipo creativo lo integran Pilar Boliver, también a cargo de la escenografía y el vestuario; Mano Allan Noriega y Gloria Minauro, en iluminación y remontaje en La Gruta; David Barrera Bautista, en diseño sonoro y música original; Alberto Castillo Pérez, en la traducción; y Frida Ulalume Chacón Huicochea, en la producción ejecutiva.

Con este montaje, la programación escénica del Centro Cultural Helénico suma una propuesta de dramaturgia contemporánea.